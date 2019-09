VIDEO US Open: Naomi Osaka, în optimi după ce a cedat doar trei game-uri; Cori Gauff, în lacrimi la finalul meciului

Naomi Osaka (1 WTA), campioana en-titre, s-a calificat în optimi la US Open, după o victorie clară cu americanca Cori Gauff (140 WTA), scor 6-3, 6-0. Jucătoarea în vârstă de 15 ani a izbucnit în plâns la finalul meciului, iar liderul mondial a consolat-o și i-a cerut să rămână alături de ea pentru interviul de pe teren.



Osaka a avut nevoie doar de 65 de minute pentru a o învinge pe Gauff, cea care a impresionat și la Wimbledon, unde a ajuns până în optimi (a fost învinsă de Simona Halep, scor 6-3, 6-3).

În faza următoare, japoneza o va înfrunta pe elveţianca Belinda Bencic (locul 12 WTA, cap de serie 13), care a profitat de retragerea estonei Anett Kontaveit (cap de serie 21), bolnavă.

Vezi mai jos momentul de la finalul meciului dintre Osaka și Gauff:



We aren't even going to lie. We're all crying. \uD83D\uDE2D@Naomi_Osaka_ | @CocoGauff | #USOpen pic.twitter.com/ME26VSNyoL