Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan, amendate de organizatorii US Open

​Jucătoarele Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost amendate de organziatorii US Open, potrivit jurnalistului Ney York Times Ben Rothenberg, care a publicat un tabel cu sportivii sancţionaţi până în prezent la ultimul grand slam al anului, scrie News.ro.



Halep a fost amendată cu 3.000 de dolari, probabil pentru că a dat cu racheta de teren la meciul cu Taylor Townsend, pierdut în turul al doilea.



Cîrstea a fost amendată cu 2.500 de dolari, probabil pentru disputa avută cu abitrul de scaun la meciul cu Aliona Bolsova, câştigat în turul al doilea.



Ana Bogdan a fost amendată cu 1.000 de dolari, pentru o încălcare a regulamentului în turul I, la partida câştigată cu britanica Harriet Dart.

Toate jucătoarele române au părăsit tabloul de simplu, la Flushing Meadows.



An ominous blank space awaiting Daniil Medvedev on the #USOpen fines list... pic.twitter.com/RQbSX6qxIp