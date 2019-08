US Open: Bianca Andreescu, victorie în două seturi cu Wozniacki - Urmează duelul cu Taylor Townsend

Bianca Andreescu (15 WTA) s-a calificat fără emoții în optimile turneului US Open, după ce a învins-o în două seturi pe daneza Caroline Wozniacki (19 WTA), scor 6-4, 6-4. Jucătoarea canadiană de origine română va juca în meciul următor cu americanca Taylor Tonwsend (116 WTA), cea care le-a eliminat, printre altele, pe Simona Halep și Sorana Cîrstea.





Calificarea în optimi la US Open reprezintă cea mai bună performanță de până acum a Biancăi Andreescu la un turneu de Grand Slam. Ea se află de altfel la prima participare pe tabloul principal al competiției de la New York.





(4 WTA) și (106 WTA). La rândul său, americanca de 23 de ani va juca în premieră în optimile unui turneu de Grand Slam. Pentru un loc în sferturi, Andreescu se va duela cu Taylor Townsend, jucătoare venită din calificări care le-a trimis acasă pe Simona Halep (4 WTA) și Sorana Cîrstea (106 WTA). La rândul său, americanca de 23 de ani va juca în premieră în optimile unui turneu de Grand Slam.





Andreescu și Townsend nu s-au mai întâlnit până acum.





Parcursul celor două jucătoare la US Open:



Taylor Townsend



Calificări, turul I: 6-3, 6-1 cu Natalija Kostic (Serbia, 216 WTA)

Calificări, turul II: 3-6, 6-3, 6-3 cu Veronica Cepede (Paraguay, 151 WTA)

Calificări, turul III: 3-6, 7-6(5), 6-1 cu Nina Stojanovic (Serbia, 165 WTA)

Turul I: 3-6, 6-3, 6-2 cu Kateryna Koslova (Ucraina, 76 WTA)

Turul II: 2-6, 6-3, 7-6(4) cu Simona Halep (4 WTA)

Turul III: 7-5, 6-2 cu Sorana Cîrstea (106 WTA)





Bianca Andreescu





Turul I: 6-2, 6-4 cu Katie Volynets (SUA, 413 WTA)

Turul II: 6-3, 7-5 cu Kirsten Flipkens (Belgia, 110 WTA)

Turul III: 6-4, 6-4 cu Caroline Wozniacki (Danemarca, 19 WTA)







US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.