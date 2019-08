LiveScore Sorana Cîrstea vs Taylor Townsend 5-7, 0-1

Sorana schimba bine directia in lungul liniei, iar puctul ii revine (15-0). Romanca trimite scurt cu reverul, iar americanca profita (15-30). Sorana vine la fileu, dar Townsend trimite un lob de toata frumusetea si are doua minge de break. O eroare a romancei ii aduce game-ul lui Taylor Townsend.







Ambele jucătoare au mers la vestiare în pauza dintre seturi.







Setul I







Un prim game echilibrat pe serviciul Soranei. Românca s-a impus la avantaje. Sorana face break-ul la prima oportunitate și conduce cu 2-0. Din păcate, jucătoarea noastră nu profită de break-ul reușit. Își cedează serviciul după ce a reușit să salveze o minge de break a adversarei.





Cel mai lung game de până acum al meciului este câștigat de Cîrstea. Taylor Townsend nu își găsește ritmul la serviciu, a reușit să salveze două mingi de break ale româncei, dar la a treia a cedat. Sorana ratează încă o ocazie de a se desprinde pe tabelă. Americanca și-a trecut în cont încă un break și rămâne la un game de numărul 106 WTA (2-3).





Townsend oprește seria break-urilor, după ce a anulat alte trei șanse ale jucatoarei noastre. Scorul devine egal, 3-3. Sorana face primul game alb al partidei și trece din nou în avantaj (4-3). Americanca dă o replică pe măsură, un game alb și în contul acesteia, iar scorul devine 4-4.





Încă un game câștigat fără emoții de jucătoarea noastră, cu doar un punct cedat (5-4). Townsend își face și ea serviciul, astfel că primul set se prelungește (5-5). Un game presărat cu erori, trei mingi de break pentru Townsend. Sorana ratează un voleu drive, iar americanca trece în avantaj și va servi pentru câștigarea primei manșe.



O greșeală cu forenhand-ul a Soranei, mingea se oprește în fileu. Serviciu bun, la exterior (30-0). Americanca face pasul la fileu, însă românca lovește mult prea puternic, trei mingi de set. Townsend vine încă o dată la fileu, dar Cîrstea ratea passingul. Primul set este câștigat de americancă, după 51 de minute de joc.







Cîrstea şi Townsend nu s-au mai întâlnit până în prezent.



Parcursul celor două jucătoare la US Open:







Taylor Townsend







Calificări, turul II: 3-6, 6-3, 6-3 cu Veronica Cepede (Paraguay, 151 WTA)

Calificări, turul III: 3-6, 7-6(5), 6-1 cu Nina Stojanovic (Serbia, 165 WTA)

Turul I: 3-6, 6-3, 6-2 cu Kateryna Koslova (Ucraina, 76 WTA)

Sorana Cîrstea









US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.