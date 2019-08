LiveText Sorana Cîrstea vs Taylor Townsend (de la ora 18:00)

Sorana Cîrstea (106 WTA) o înfruntă pe americanca Taylor Townsend (116 WTA, venită din calificări), în turul al treilea de la US Open. Meciul este primul al zilei de pe arena Louis Armstrong, a doua ca mărime de la Flushing Meadows și poate fi urmărit în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Cîrstea şi Townsend nu s-au mai întâlnit până în prezent.



Parcursul celor două jucătoare la US Open:







Taylor Townsend







Calificări, turul II: 3-6, 6-3, 6-3 cu Veronica Cepede (Paraguay, 151 WTA)

Calificări, turul III: 3-6, 7-6(5), 6-1 cu Nina Stojanovic (Serbia, 165 WTA)

Turul I: 3-6, 6-3, 6-2 cu Kateryna Koslova (Ucraina, 76 WTA)

Turul II: Calificări, turul I: 6-3, 6-1 cu Natalija Kostic (Serbia, 216 WTA)Calificări, turul II: 3-6, 6-3, 6-3 cu Veronica Cepede (Paraguay, 151 WTA)Calificări, turul III: 3-6, 7-6(5), 6-1 cu Nina Stojanovic (Serbia, 165 WTA)Turul I: 3-6, 6-3, 6-2 cu Kateryna Koslova (Ucraina, 76 WTA)Turul II: 2-6, 6-3, 7-6(4) cu Simona Halep





Sorana Cîrstea









US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.