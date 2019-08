US Open: Novak Djokovic, calificare la pas în optimi; Kei Nishikori, eliminat de Alex De Minaur (Rezultatele zilei)

Novak Djokovic, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în optimile de la US Open, după o nouă victorie în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2 cu americanul Denis Kudla (111 ATP). Printre alții s-au mai calificat Roger Federer (favorit 3), Daniil Medvedev (5) sau Stan Wawrinka (23). În schimb, Kei Nishikori (7) a pierdut în fața australianului Alex De Minaur (38 ATP, 20 de ani).





Turul III, rezultate consemnate vineri:





Novak Djokovic (SRB/N.1) - Denis Kudla (USA) 6-3, 6-4, 6-2

Stan Wawrinka (SUI/N.23) - Paolo Lorenzi (ITA) 6-4, 7-6 (11/9), 7-6 (7/4)

Dominik Koepfer (GER) - Nikoloz Basilashvili (GEO/N.17) 6-3, 7-6 (7/5), 4-6, 6-1

Daniil Medvedev (RUS/N.5) - Feliciano López (ESP) 7-6 (7/1), 4-6, 7-6 (9/7), 6-4

Roger Federer (SUI/N.3) - Daniel Evans (GBR) 6-2, 6-2, 6-1

David Goffin (BEL/N.15) - Pablo Carreño (ESP) 7-6 (7/5), 7-6 (11/9), 7-5

Grigor Dimitrov (BUL) - Kamil Majchrzak (POL) 7-5, 7-6 (10/8), 6-2

Alex De Minaur (AUS) - Kei Nishikori (JPN/N.7) 6-2, 6-4, 2-6, 6-3





Program optimi (se cunosc până acum):





Novak Djokovic (1) - Stan Wawrinka (23)

Dominik Koepfer - Daniil Medvedev (5)

Roger Federer (3) - David Goffin (15)

Grigor Dimitrov - Alex De Minaur





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.







În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.