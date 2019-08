US Open: Barty, Pliskova, Svitolina, Serena Williams și Keys s-au calificat în optimi (Rezultatele zilei)

Nume importante precum Ashleigh Barty (favorită 2), Karolina Pliskova (3), Elina Svitolina (5), Serena Williams (8) sau Madison Keys (10) și-au asigurat prezența în optimile de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.







Turul III, rezultate înregistrate vineri:





Elina Svitolina (UKR/N.5) - Dayana Yastremska (UKR/N.32) 6-2, 6-0

Madison Keys (USA/N.10) - Sofia Kenin (USA/N.20) 6-3, 7-5

Johanna Konta (GBR/N.16) - Shuai Zhang (CHN/N.33) 6-2, 6-3

Karolína Plíšková (CZE/N.3) - Ons Jabeur (TUN) 6-1, 4-6, 6-4

Serena Williams (USA/N.8) - Karolína Muchová (CZE) 6-3, 6-2

Petra Martic (CRO/N.22) - Anastasija Sevastova (LAT/N.12) 6-4, 6-3

Qiang Wang (CHN/N.18) - Fiona Ferro (FRA) 7-6 (7/1), 6-3

Ashleigh Barty (AUS/N.2) - Maria Sakkari (GRE/N.30) 7-5, 6-3





Program optimi (se cunosc până acum):





Qiang Wang (18) - Ashleigh Barty (1)

Serena Williams (8) - Petra Martic (22)

Johanna Konta (16) - Karolina Pliskova (3)

Elina Svitolina (5) - Madison Keys (10)







US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.







În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.