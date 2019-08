US Open: Partida Sorana Cîrstea vs Taylor Townsend se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00

Sorana Cîrstea (106 WTA), singură jucătoare din România rămasă în proba de simplu de la US Open, va evolua sâmbătă, în turul al treilea. Jucătoarea noastră o va înfrunta pe americancă Taylor Townsend (116 WTA, venită din calificări), care a eliminat-o în runda precedentă pe Simona Halep. Partida va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Meciul este primul de pe arena Louis Armstrong, a doua ca mărime de la Flushing Meadows.





Cîrstea şi Townsend nu s-au mai întâlnit până în prezent.





Taylor Townsend







Calificări, turul II: 3-6, 6-3, 6-3 cu Veronica Cepede (Paraguay, 151 WTA)

Calificări, turul III: 3-6, 7-6(5), 6-1 cu Nina Stojanovic (Serbia, 165 WTA)

Turul I: 3-6, 6-3, 6-2 cu Kateryna Koslova (Ucraina, 76 WTA)

Sorana Cîrstea









Tot sâmbătă, în primul meci al zilei pe arena Arthur Ashe, de la ora 19:00, va avea loc confruntarea dintre daneza Caroline Wozniacki (19 WTA) și Bianca Andreescu (15 WTA), jucătoarea canadiană de origine română.





Raluca Olaru și Franco Skugor (Croația) vor evolua în primul tur al probei de dublu mixt, în al treilea meci de pe Terenul 6. Cei doi vor întâlni perechea Lucie Hradecka (Cehia) / Artem Sitak (Noua Zeelandă), în jurul orei 21:00.







US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.







În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.