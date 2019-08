US Open: Rafael Nadal, în turul trei fără să joace (Rezultatele zilei)

În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.









Câștigător: 2000 puncte / $3,850,000

Turul I: 10/10 (feminin/masculin) / $58,000.

US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.Finalistă/Finalist: 1300/1200 / $1,900,000Semifinale: 780/720 / $960,000Sferturi: 430/360 / $500,000Optimi: 240/180 / $280,000Turul III: 130/90 / $163,000Turul II: 70/45 / $100,000