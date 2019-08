Taylor Townsend: "Am jucat ca şi cum nu aş avea nimic de pierdut. Simona mi-a dat sfaturi bune la Miami"

Jucătoarea americană Taylor Townsend a declarat, după ce a eliminat-o pe Simona Halep în turul doi la US Open, că a evoluat împotriva româncei ca şi cum nu ar fi avut nimic de pierdut. Ea a menţionat că Halep i-a dat câteva sfaturi bune după confruntarea loc precedentă, de la Miami, informează News.ro.

"Am mai jucat cu ea de trei ori, nu era ca şi cum ar fi existat un mister înainte de meci. Evident, ea a venit foarte încrezătoare, a câştigat turneul de la Wimbledon. Am jucat ca şi cum nu aş avea nimic de pierdut. O astfel de jucătoare este prea puternică, are multă experienţă, asta nu dispare…. Aşa că am abordat meciul cu gândul: Ce am de pierdut? Voi face ce fac cel mai bine acolo unde mă simt cel mai bine, şi anume la fileu. Am câştigat multe puncte. Am pierdut puncte, puncte mari. Dar am fost recompensată la final", a spus Townsend.



Întrebată în legătură cu întâlnirea lor din vestiar de la Miami, după meciul câştigat de Halep cu scorul de 6-1, 6-3, americanca a răspuns: "Simţeam că îmi iese inima din piept când am vorbit cu ea, pentru că eu nu sunt o astfel de persoană. Nu procedez astfel. Dar ceva în mine mă îndemna să o întreb. Tocmai mă bătuse măr la Miami, aşa că mi-am spus: La naiba, să văd ce a simţit ea de cealaltă parte a fileului.







Ştiu ce simţisem eu, dar eram curioasă să văd ce a simţit ea. Mi-a dat sfaturi bune. Sincer, nu mi-a spus ceva ce nu ştiam, dar a fost bine să aud asta de la altă jucătoare, de la cineva cu care tocmai ce jucasem. În special de la cineva care este la un nivel atât de înalt, care a reuşit atât de multe. Nu ştiu de ce am făcut-o, dar am făcut-o. Nu spun că am implementat în antrenamente tot ce mi-a spus, dar categoric mi-a rămas în minte".



Simona Halep, locul 4 WTA, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6 (4), de americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări, în turul al doilea al US Open. Townsend va evolua în premieră cu Sorana Cîrsea, locul 106 WTA, în manşa a treia a ultimului grand slam al anului.