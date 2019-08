US Open: Toţi românii calificaţi în turul al doilea la simplu vor evolua joi

După o zi cu multe meciuri nedisputate din cauza ploii, toţi românii calificaţi în turul al doilea al US Open vor juca, joi, la simplu, informează News.ro.

Pe terenul 8, Ana Bogdan, locul 152 WTA, va evolua, la ora 18.00, cu croata Petra Martici, locul 22 WTA şi cap de serie numărul 22, în turul al doilea al probei feminine. Pe terenul 11, după un meci masculin de simplu, care începe la 18.00, Sorana Cîrstea, locul 106 WTA, va juca împotriva spaniolei Aliona Bolsova, locul 100 WTA. Pe terenul 17, în ultimul meci al zilei, în noaptea de joi spre vineri, Marius Copil, locul 93 ATP, va da piept cu francezul Gael Monfils, locul 13 ATP şi cap de serie numărul 13, în manşa a doua a probei masculine. Înaintea acestei partide se dispută, de la ora 18.00, două meciuri de simplu feminin şi unul de simplu masculin.

Simona Halep, locul 4 WTA, va evolua, joi, după ora 21.30, cu americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări, în turul al doilea al US Open. Meciul acesta este al doilea de pe arena centrală Arthur Ashe, după întâlnirea masculină Alexander Zverev - Frances Tiafoe, care începe la ora 19.00.









US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.