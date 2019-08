​VIDEO Nick Kyrgios: "ATP-ul este destul de corupt", plus încă o ceartă cu un arbitru de scaun

​Australianul Nick Kyrgios nu se dezminte şi probabil că se va alege cu o nouă sancţiune după ce a lansat acuzaţii grave la adresa Asociaţiei Tenismenilor Profesionişti, organizaţie despre care a spus că este "coruptă", transmite News.ro.





"Oricum ATP-ul este destul de corupt. Nu mă frământă asta deloc", a declarat el, la conferinţa de presă organziată după ce s-a calificat în turul al doilea al US Open, potrivit The Guardian.





"Pentru ce am fost amendat cu 113.000 de dolari? De ce vorbim despre ceva care s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni, când tocmai am tocat pe cineva în primul tur al US Open", a continuat Kyrgios.





Australianul, clasat pe locul 30 ATP şi cap de serie numărul 28, l-a învins, marţi, cu scorul de 6-3, 7-6 (1), 6-4, pe americanul Steve Johnson, locul 86 ATP, în primul tur al US Open.





S-a luat din nou de un arbitru de scaun







În acest meci, Kyrgios a avut un comportament care ar putea fi considerat calm, în comparaţie cu alte partide de-ale lui. La 4-4 în al doilea set, Kyrgios, care se pregătea să servească, a fost deranjat de mişcarea unor spectatori în tribune şi a declanşat din acest motiv o dispută cu arbitrul James Keothavong, jucătorul alegându-se cu un avertisment pentru că a înjurat.







"De ce nu te uiţi la ei? E treba ta", i-a reproşat Kyrgios arbitrului.





"Mă uit la tine", a răspuns acesta.







"De ce te uiţi la mine?"







"Unde altundeva să mă uit?"







"La minge, în caz că vrei să anulezi vreo decizie sau altceva, nu ştiu."







Kyrgios a continuat dialogul cu arbitrul şi în pauza de la 5-4.







"Încetează şi joacă!", a răbufnit Johnson, enervat de disputa creată.