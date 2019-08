VIDEO Stefanos Tsitsipas a răbufnit la adresa arbitrului: "Ai ceva împotriva mea. Pentru că eşti francez, probabil. Şi toţi sunteţi ciudaţi"

Grecul Stefanos Tsitsipas, locul 8 ATP, îi calcă pe urme australianului Nick Kyrgios, recunoscut pentru scandalurile avute cu arbitrii. Marţi, Tistsipas a fost grăbit de arbitrul francez Damien Dumusois, în setul al patrulea al meciului disputat cu Andrei Rublev, moment în care tenismenul şi-a ieşit din fire, scrie News.ro.





Grecul nu era la prima abatere fiind anterior avertizat pentru coaching şi pentru nerespectarea timpului maxim la serviciu.



"Eşti cel mai rău. Dintr-un anumit motiv, ai ceva împotriva mea, nu ştiu ce. Pentru că eşti francez, probabil. Şi toţi sunteţi ciudaţi. Toţi sunteţi ciudaţi. Dă-mi avertisment, nu-mi pasă! Dă-mi avertisment, dă-mi avertisment, da, dă-mi avertisment, nu-mi pasă, dă-mi avertisment!", i-a strigat Tsitsipas arbitrului.



Dumusois nu i-a dat avertisment, ci un punct de penalizare, iar al optulea favorit a fost eliminat de Rublev, locul 43 ATP, cu scorul de 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7), 7-5.



"Nu e foarte plăcut când ai un arbitru care îţi dă avertismente pentru nerespectarea timpului şi pentru coaching în timpul meciului. Îţi poate afecta gândirea, îţi poate afecta deciziile pe care le iei. Nu ştiu dacă arbitrul are ceva special cu echipa mea, dar se plângea şi îmi spunea că echipa mea vorbeşte cu mine tot timpul când sunt pe teren. Este foarte... nu ştiu. Cred că nu e corect, deoarece nu am auzit nimic din ce spunea echipa mea de pe margine", a explicat Tsitsipas, la conferinţa de presă de după meci.





