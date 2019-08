US Open: Programul de miercuri al sportivilor români - Simona Halep și Horia Tecău debutează în proba de dublu mixt

Ziua de miercuri de la US Open va fi una plină pentru sportivii români. Ana Bogdan (152 WTA) va evolua în turul doi la simplu cu Petra Martic (cap de serie 22), Marius Copil și Raluca Olaru vor debuta în probele de dublu, iar Simona Halep și Horia Tecău se vor duela cu Gabriela Dabrowski și Mate Pavic, favoriții numărul doi, în prima rundă la dublu mixt.





Programul de miercuri al sportivilor români:





Ana Bogdan vs Petra Martic (Croația/N.22) - al doilea meci de pe Terenul 17, ar putea începe la ora 19:30





Marius Copil/Nick Kyrgios (Australia) vs Marcus Daniell (Noua Zeelandă)/Ken Skupski (Marea Britanie) - al patrulea meci de pe Terenul 4, va începe după ora 22:30





Raluca Olaru/Zhaoxuan Yang (China) vs Jennifer Brady (SUA)/Alison Riske (SUA) - al doilea meci de pe Terenul 6, va debuta în jurul orei 20:00





Simona Halep/Horia Tecău vs Gabriela Dabrowski (Canada)/Mate Pavic (Croația), favoriții numărul 2 - a doua partidă de pe Terenul 7, va începe în jurul orei 19:30





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.