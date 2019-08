Simona Halep și obiectivele pentru finalul anului: Locul 1 WTA și revenirea la forma arătată la Wimbledon

​S-a calificat în turul doi de la US Open, iar la conferința de presă a discutat despre ce obiective are pentru ultima parte a anului. Simona Halep țintește sus, jucătoarea noastră precizând că vrea să termine 2019 pe primul loc în clasamentul WTA și să ajungă la forma arătată la Wimbledon (Grand Slam pe care l-a și câștigat).



Încrederea dată de victoria din primul tur



"Mă simt mai uşoară acum, mult mai bine că am putut câştiga un meci în sfârşit la acest turneu, nu mă simt extraordinar la începutul turneului, dar de fiecare dată când am jucat meciuri grele la început am ajuns în sferturi, în semifinale, aşa că sunt încrezătoare, simt că jocul meu este acolo, mă mişc bine, am nevoie doar de un pic de încredere psihică şi acum încerc să o obţin" - Simona Halep.



Vrea forma atinsă la Wimbledon



"Partea bună este că eu cred că pot să ating acel nivel (n.r. - de la Wimbeldon), dacă voi continua să muncesc în fiecare zi din greu sunt în stare să o fac din nou, asta mă motivează, am încă foame de rezultate, de titluri. Sunt sigură că meci după meci, turneu după turneu pot să revin la forma de atunci, probabil la acest turneu sau la următorul, nu ştii niciodată, doar trebuie să crezi şi mergi înainte. Nu ai nimic de pierdut acum, în poziţia mea, am făcut tot ce mi-am dorit, să câştig Wimbledonul a fost un plus, sunt destul de relaxată, dar încă am aşteptări de la mine, aşa că încerc să devin mai bună zi de zi" - Simona Halep.



Despre dorința de a încheia anul pe locul 1 în lume



"Trebuie să muncesc pentru asta, nu am o cheie specială, am muncit pentru sezonul de iarbă, la Eastbourne, la începutul turneului de la Wimbledon, am muncit din greu la antrenamente şi sunt încă aici, chiar dacă nu am jucat grozav la Toronto şi la Cincinnati, am continuat să muncesc şi acum joc mai bine decât în acele săptămâni. Sau vom vedea. Dacă sunt sănătătoasă, voi încerca sută la sută să termin numărul 1, am încă şanse, o să muncesc pentru asta şi am încredere că am o mare şansă. Voi lupta" - Simona Halep.





Presiunea dată de ultimele două eliminări în turul I la US Open





"Presiunea a fost complicată astăzi. Să câştigi un meci în trei ani este destul de dificil, dar e bine că am putut trece peste asta. Am fost stresată înainte de meci şi am jucat pe acest teren pe care am pierdut anul trecut, nu a fost uşor, dar sunt fericită că în final am putut să joc mai bine decât înainte, mai exact decât primele două seturi" - Simona Halep.



Despre tactica folosită contra lui Gibbs



"Deşi primul set a fost destul de bun. Ei îi place ritmul, i-a plăcut să returneze mingile mele, azi am lovit destul de tare, am fost agresivă, dar în final a trebuit să schimb un pic asta şi să joc un pic mai înalt, am deschis mai bine terenul şi am servit mai bine.



Tactica a fost mai bună în final, de aceea am fost în stare să câştig. Ea a fost într-o formă bună, s-a mişcat extraordinar, a dat tare înapoi mingea şi a fost greu să mă descurc în acele momente, dar în final am reuşit să câştig şi asta este tot ce am în cap acum" - Simona Halep.



Despre echilibrul care domină în WTA

"Cred că nivelul jucătoarelor este echilibrat, ficare poate câştiga orice turneu, chiar şi pe cele de Grand Slam, de aceea avem câştigătoare diferite. Acum nu ştii ce o să se întâmple în turneu şi fiecare meci este dificil, nu contează turul, este acelaşi nivel.







Este bine pentru toată lumea, este o şansă pentru fiecare şi trebuie să o fructificăm, de aceea lucrăm din greu în fiecare zi. Am muncit la serviciu, mai ales tehnic, am făcut unele schimbări în plan tactic, încerc joc mai mult cu prima, pentru că a doua este foarte <atacabilă> de adversare, le place să lovească tare la retur.