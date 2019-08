US Open: Sloane Stephens, Garbine Muguruza, Carla Suarez-Navarro și Barbora Strycova au părăsit competiția în primul tur (Rezultatele zilei)

Nici ziua a doua de la US Open nu a fost lipsită de eliminări surpriză pe tabloul de simplu feminin. Sloane Stephens (favorită 11), Garbine Muguruza (26) sau Barbora Strycova (31) și-au luat deja la revedere de la ultimul Grand Slam al anului. Carla Suarez-Navarro (cap de serie 28) a abandonat după primul set al meciului cu Timea Babos.

Turul I (feminin), rezultatele consemnate marți:

Naomi Osaka (JPN/N.1) - Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2Magda Linette (POL) - Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-4Cori Gauff (USA) - Anastasia Potapova (RUS) 3-6, 6-2, 6-4Tímea Babos (HUN) - Carla Suárez (ESP/N.28) 6-2, 0-0 (abandon)Anett Kontaveit (EST/N.21) - Sara Sorribes (ESP) 6-1, 6-1Ajla Tomljanovic (AUS) - Marie Bouzková (CZE) 1-6, 7-5, 6-1Alizé Cornet (FRA) - Jessica Pegula (USA) 6-2, 6-3Belinda Bencic (SUI/N.13) - Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-2Aryna Sabalenka (BLR/N.9) - Victoria Azarenka (BLR) 3-6, 6-3, 6-4Yulia Putintseva (KAZ) - Madison Brengle (USA) 6-3, 6-3Kaia Kanepi (EST) - Tatjana Maria (GER) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3Donna Vekic (CRO/N.23) - Richel Hogenkamp (NED) 7-6 (7/4), 6-3Julia Görges (GER/N.26) - Natalia Vikhlyantseva (RUS) 1-6, 6-1, 7-6 (7/1)Francesca Di Lorenzo (USA) - Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - Pauline Parmentier (FRA) 6-1, 7-6 (7/2)Kiki Bertens (NED/N.7) - Paula Badosa (ESP) 6-4, 6-2Taylor Townsend (USA) - Kateryna Kozlova (UKR) 3-6, 6-3, 6-2Aliona Bolsova (ESP) - Barbora Strycova (CZE/N.31) 6-3, 0-6, 6-1Caroline Wozniacki (DEN/N.19) - Yafan Wang (CHN) 1-6, 7-5, 6-3Danielle Collins (USA) - Polona Hercog (SLO) 6-3, 4-6, 6-4Kirsten Flipkens (BEL) - Xiyu Wang (CHN) 3-6, 6-2, 6-2Bianca Andreescu (CAN/N.15) - Katie Volynets (USA) 6-2, 6-4Anna Kalinskaya (RUS) - Sloane Stephens (USA/N.11) 6-3, 6-4Kristie Ahn (USA) - Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-5, 6-2Jelena Ostapenko (LAT) - Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 7-6 (9/7)Alison Riske (USA) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.24) 2-6, 6-1, 6-3Elise Mertens (BEL/N.25) - Jil Teichmann (SUI) 6-2, 6-2Kristýna Plíšková (CZE) - Diane Parry (FRA) 6-4, 6-3Petra Kvitová (CZE/N.6) - Denisa Allertová (CZE) 6-2, 6-4US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.