US Open: Sloane Stephens (campioana din 2017), eliminată în runda inaugurală de Anna Kalinskaya (127 WTA)

Locul 10 WTA și fostă campioană la US Open în 2017, Sloane Stephens a părăsit surprinzător ultimul Grand Slam al anului în runda inaugurală. Americanca a fost depășită în două seturi de Anna Kalinskaya (127 WTA), scor 6-3, 6-4.

Venită din calificări, Anna a fost cea care a dominat partida de la un capăt la altul. Sloane a greșit mult (a comis 33 de erori neforțate) și a fost învinsă după o partidă de o oră și 25 de minute.



În turul al doilea, Anna Kalinskaya o va întâlni pe Kristie Ahn (141 WTA).





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.