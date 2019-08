US Open: Sorana Cîrstea, în turul doi (victorie cu Katerina Siniakova)​

Sorana Cîrstea, locul 106 WTA, a învins-o, în noaptea de marţi spre miercuri, cu scorul de 7-5, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, locul 37 WTA, calificându-se în turul al doilea al US Open, transmite News.ro.

Cîrstea s-a impus după un meci de o oră şi 22 de minute.



În faza următoare românca va evolua cu spaniola Aliona Bolsova, locul 100 WTA.



Dacă va trece în turul al treilea, Sorna Cîrstea va evolua contra învingătoarei dintre Simona Halep, locul 4 WTA, şi americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA.

US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.