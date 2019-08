LiveText Simona Halep vs Nicole Gibbs 2-0

US Open, turul I

Foto: us open / twitter

La ultimele două ediții ale US Open-ului, Simona a ieșit de fiecare dată în runda inaugurală: 2017, învinsă de Maria Sharapova, în 2018, învinsă de Kaia Kanepi.

Cine este Nicole





Născută pe 3 martie 1993, Nicole Gibbs are o poveste de viață aparte. Pe 14 mai 2019, americanca a anunțat că suferă de o formă rară de cancer la glandele salivare și că nu va mai juca o perioadă. A fost operată cu succes în luna mai (nu a participat la Roland Garros-ul de anul acesta), iar apoi pas cu pas a revenit în circuitul WTA, neputând sta departe de tenis.





A disputat calificări la Toronto și a mai participat la un ITF la Vancouver. A pierdut de fiecare dată în turul I. Se află în acest moment pe locul 135 în ierarhia mondială, iar cea mai bună clasare a fost în 2016 (25 iulie), atunci când a ajuns până pe 68.

Și-a făcut deja încălzirea în calificări





Nicole a ajuns pe tabloul principal în calitate de lucky loser. A învins-o pe Kaylah McPhee (6-2, 3-6, 6-1), a profitat de abandonul lui Robin Anderson și a pierdut în fața chinezoaicei Shuai Peng (4-6, 6-4, 6-3).





Simona și Nicole s-au întâlnit o singură dată, în 2018, la Shenzhen, acolo unde Halep a câștigat în două seturi, scor 6-4, 6-1.

Gibbs acoperă bine fileul și închide punctul, în ciuda defensivei Simonei. Nicole este sigură pe ea, voleul este bine plasat. Americanca nu are răspuns pentru un slice bun al româncei. Forehand minunat al Simonei, care a reușit deja al treilea winner cu această lovitură. Gibbs trimite lung și câștigă punctul (40-30).Nicole returnează foarte bine și o surprinde pe Simona. Încă un punct în care Gibbs stă mai bine, Simona e agresivă, dar ratează ținta. Serviciu bun, retur afară (15-30). Gibbs trimite bine cu slice-ul și obține două mingi de rebreak. Simona atacă, vine la fileu și închide cu un voleu. Punct disputat, Gibbs trimite puțin afară, lângă linie (40-40). Încă un atac bun al româncei, în cross. Americanca stă foarte bine în schimb, Simona caută atacul decisiv, dar ratează linia. Forehand din săritură al Simonei la care Nicole rămâne spectatoare. Încă un forehand câștigător al Simonei, care își confirmă break-ul.Gibbs câștigă primul punct al partidei, după un atac ratat al româncei. Rever în lung de linie executat excelent de Simona (15-15). Simona returnează în corpul adversarei, aceasta trimite în fileu. Încă un punct câștigat la fel de Halep, care are două mingi de break. Simona are noroc la retur, urcă în teren, dar lovește slab cu forehand-ul și mingea iese afară. Simona câștigă un prim punct prelungit și face break-ul.Simona Halep a câștigat tragerea la sorți și a ales să primească.Cele două jucătoare se încălzesc. Arbitrul partidei este Manuel Absolu.Simona Halep intră pe arena Louis Armstrong în aplauzele suporterilor (tribunele sunt destul de goale).Învingătoarea meciului dintre Halep și Gibbs se va întâlni în turul al doilea cu câștigatoarea meciului dintre Kateryna Kozlova (Ucraina, 76 WTA) și Taylor Townsend (SUA, 116 WTA).Andrey Rublev și-a revenit după game-ul de serviciu pierdut la 0, a făcut din nou break și l-a învins pe Tsitsipas după trei ore și 57 minute de joc. Pe arena Louis Armstrong urmează duelul Simonei Halep cu Nicole Gibbs.Stefanos Tsitsipas și Andrey Rublev oferă un adevărat spectacol în partida care precedează duelul dintre Halep și Gibbs. După aproape patru ore de joc, rusul conduce cu 6-4, (5)6-7, 7-6(5), 5-5 (a servit pentru meci la 5-4, dar grecul a făcut rebreak la 0).