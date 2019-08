LiveScore Mihaela Buzărnescu vs Andrea Petkovic 3-6, 1-2

Setul I







Petkovic a început în forță partida, cu un game câștigat lejer pe propriul serviciu, iar apoi și-a trecut în cont break-ul. Mihaela a reușit să salveze trei mingi de break, dar a cedat la patra, la capătul unul game de șase minute. După un game alb al germanei, Buzărnescu își pierde încă o dată serviciul. Petkovic a fructificat a cincea minge de break după un nou game maraton. Andrea Petkovic s-a distanțat la 4-0.





Mihaela dă primele semne de revenire, face break-ul la prima oportunitate și apare pentru prima dată pe tabelă (1-4). Jucătoarea noastră reușește în sfârșit să își câștige serviciul, dar nu fără emoții. S-a văzut egalată după ce a condus cu 40-15. Buzărnescu se apropie la 3-4 după ce a frutificat a patra minge de break, la capătul unui alt game extrem de disputat (au fost patru egalități).





După o perioadă bună a Mihaelei, Petkovic mai face încă un break și va servi pentru câștigarea primului act. Petkovic fructifică prima minge de set după 48 de minute. Buzărnescu a avut 4 duble greșeli și 13 erori neforțate, în timp ce Petkovic a înregistrat 16 erori neforțate și două duble greșeli.







Mihaela Buzărnescu (129 WTA) și Andrea Petkovic (88 WTA) se înfruntă în primul tur de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Partida dintre cele două este prima a zilei pe Terenul 13 și poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro.





Singura întâlnire dintre cele două jucătoare datează din 2009, când Petkovic s-a impus cu 6-0, 6-1 în optimile turneului de la Civitavecchia.





Pentru Mihaela Buzărnescu este doar a doua prezență pe tabloul principal de la US Open. La singura participare de până acum, în 2017, a fost învinsă în primul tur de Caroline Wozniacki.





De partea cealaltă, Petkovic va bifa a 12-a participare pe tabloul principal al Grand Slam-ului american, unde a înregistrat cea mai bună performanță în 2011, când a ajuns până în sferturi. La ultimele două ediții, jucătoarea de 31 de ani a fost eliminată în runda inaugurală (în 2017 a fost învinsă de Jennifer Brady, iar în 2018 de Jelena Ostapenko).





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.