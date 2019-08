Ana Bogdan, încrezătoare pentru turul doi de la US Open: "Mi-am schimbat complet mentalitatea și îmi place mai mult să stau pe teren"​

​Venită din calificări, Ana Bogdan (152 WTA) a trecut fără probleme de primul tur de la US Open. Adevăratul test va fi însă în runda a doua, unde o va înfrunta pe Petra Martic, favorita numărul 22. Românca este încrezătoare și consideră că are mai multe șanse în fața croatei pe hard. În plus, Bogdan a precizat că și-a schimbat mentalitatea, nu se mai gândește la punctele pe care le are de aparat și îi place să petreacă mai mult timp pe teren.





"Este un sentiment foarte plăcut și de fiecare dată când vin la New York am o altă energie, o energie benefică pentru că orașul ăsta vibrează odată cu tine și toate visurile tale pot deveni realitate aici", a declarat Ana Bogdan, potrivit Digi Sport.







În primul tur de la US Open, Ana Bogdan a învins-o pe britanica Harriet Dart (139 WTA), scor 6-3, 6-1, dupa o ora si 14 minute de joc. "E o jucătoare solidă, însă n-am lăsat-o să-și facă jocul. Am știut că la 3-3, dacă voi câștiga acel game, ea va ceda", a spus jucătoarea română.





"De câteva luni nu mă mai gândesc la clasament, la puncte, la ce am de apărat. Mi-am schimbat complet mentalitatea și îmi place mai mult să stau pe teren, să joc fiecare meci cu fiecare adversară pe care o am de înfruntat, nu contează", a spus Bogdan.





Despre partida cu Petra Martic





"Joc cu Petra Martic, o jucătoare cu care m-am întâlnit în acest an pe zgură, la Istanbul, am pierdut în 3 seturi însă am condus tot timpul meciul. Aici, pe hard, cred că șansele vor fi mai mari", a precizat Ana.





Ana Bogdan a ajuns pe tabloul principal de la US Open după trei victorii în calificări. Românca a trecut de jucătoare precum Bethanie Mattek-Sands (SUA, 436 WTA), scor 7-5, 7-5, Ellen Perez (Australia, 168 WTA), scor 6-4, 7-6(6) și Isabella Shinikova (Bulgaria, 223 WTA), scor 6-1, 6-3.





Ana se află la a patra prezență consecutivă pe tabloul principal de la US Open. La ultimele trei ediții, ea a părăsit competiția de fiecare dată în turul secund. În acest an, Bogdan o va întâlni în runda a doua pe Petra Martic (Croația, 22 WTA), cap de serie numărul 22, care a trecut de Tamara Zidansek (Slovenia, 66 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-1, după două ore și patru minute de joc.





Bogdan și Martic s-au mai întâlnit de trei ori de-a lungul timpului, croata impunându-se de fiecare dată. Primele două dispute datează din 2015, în calificări la Australian Open (scor 6-2, 6-3) și în calificări la Katowice (scor 6-4, 7-6). Ultima partidă a avut loc chiar în acest an, în aprilie, în optimile turneului de la Istanbul (zgură), unde Martic s-a impus după un meci de două ore și 15 minute, scor 4-6, 7-5, 6-3.