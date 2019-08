Maria Sharapova, despre eșecul de la US Open și sezonul măcinat de accidentări: "Nu este un drum uşor, n-a fost niciodată. Vreau să joc cât pot de mult până la sfârșitul anului"

Maria Sharapova (87 WTA) a suferit o înfrângere usturătoare în primul tur la US Open, 1-6, 1-6 cu Serena Williams (8 WTA). La conferința de presă, rusoaica a vorbit în special despre accidentările care au ținut-o departe de tenis în 2019, precizând că nu este ușor să revină după operația la umăr din urmă cu patru luni. În ciuda eșecului, Sharapova s-a arătat încrezătoare că va mai putea evolua la un nivel înalt. "Vreau să joc cât pot de mult până la sfârșitul anului", a spus rusoaica de 32 de ani.





"Nu este un drum uşor, n-a fost niciodată. Dar am trecut printr-o operaţie la umăr acum aproximativ patru luni. Să ajung să joc seara la US Open, cu un public încântat de confruntare, este ceva important. Sunt norocoasă că fac parte din asta.





Până la urmă cred în abilitatea mea. Voi puteți să mă scoateți din calcul. Sunt mulți oameni care mă pot scoate din calcul, mai ales după ce am fost eliminată în primul tur. Dar cât timp eu mai cred, totul este ok", a declarat Maria Sharapova, la conferința de presă, după înfrângerea în fața Serenei Williams.





Sharapova, despre accidentările care au afectat-o în 2019





La primul Grand Slam al anului, Australian Open, Sharapova a avut parte de o tragere la sorți dificilă, însă a reușit să o elimine din competiție pe Caroline Wozniacki, deținătoarea trofeului, în turul al treilea (scor 6-4, 4-6, 6-3). Rusoaica s-a oprit însă în optimi, fiind învinsă de Ashleigh Barty (scor 4-6, 6-1, 6-4). Apoi, după retragerea dinaintea meciului din optimi de la Sankt Petersburg, a lipsit de pe teren aproape cinci luni, ratând și Roland Garros-ul, din cauza unei accidentări la umărul drept.





A urmat o accidentare la antebraț care a forțat-o să abandoneze în primul tur la Wimbledon (în setul decisiv al meciului cu Pauline Parmentier, la scorul de 5-0 pentru franțuzoaică), însă rusoaica admite că principala problemă cu care se confruntă este accidentarea la umăr.





"Poți să faci toată munca din lume, dar dacă nu poți să servești, este destul de greu. Aceasta a fost cea mai mare provocare a mea", a spus Sharapova.





Rusoaica a vorbit și despre meciul cu Anett Kontaveit din primul tur de la Toronto (a fost învinsă cu 4-6, 6-3, 6-4), care i-a cauzat din nou probleme la umăr. "După meciul lung cu Kontaveit, m-am luptat cu umărul timp de o săptămână sau cam așa ceva. Cred că am servit de peste 200 de ori în acel meci. A fost mult în comparație cu ce am făcut la antrenamentele dinainte. Trebuie să fiu inteligentă, dar vreau să joc cât pot de mult până la sfârșitul anului."





Ce a spus Serena Williams





"Simt că jocul ei se potrivește foarte bine cu al meu", a explicat Serena în conferința de presă de după meci. „Întotdeauna am spus că mingea ei aterizează cumva în zona mea de atac. Nu știu. Este perfect pentru mine."





"Cred că am reuşit să mă concentrez, în special la punctele de break, şi nu am lăsat-o în joc, pentru că ea este tipul de jucătoare care nu renunţă. Chiar şi pe final ea vrea să lupte în continuare. Am vrut să mă asigur că am rămas concentrată", a precizat americanca.





În urma victoriei de la US Open, Williams conduce cu 20-2 în meciurile directe, ultima victorie a Mariei Sharapova datând din 2004. În turul doi, Serena o va întâlni pe Catherine Mc Nally (SUA, 121 WTA), beneficiara unui wild card.