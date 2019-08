​US Open: Novak Djokovic și Roger Federer, calificați în turul doi; Fabio Fognini, Guido Pella și Taylor Fritz, eliminați (Rezultatele zilei)

​Novak Djokovic, principalul favorit, și Roger Federer (3) s-au calificat, printre alții, în turul al doilea de la US Open. Din rândul capilor de serie au părăsit competiția jucători precum Fabio Fognini (11), Guido Pella (19) și Taylor Fritz (26).



Turul I, rezultate înregistrate luni:





Novak Djokovic (SRB/N.1) - Roberto Carballés Baena (ESP) 6-4, 6-1, 6-4

Juan Ignacio Londero (ARG) - Sam Querrey (USA) 3-6, 6-1, 7-6 (7/3), 7-5

Denis Kudla (USA) - Janko Tipsarevic (SRB) 3-6, 6-1, 7-6 (7/5), 6-1

Dušan Lajovic (SRB/N.27) - Steve Darcis (BEL) 7-5, 6-3, 6-3

Stan Wawrinka (SUI/N.23) - Jannik Sinner (ITA) 6-3, 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Jérémy Chardy (FRA) - Hubert Hurkacz (POL) 3-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-1, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) - Laslo Djere (SRB) 6-2, 6-1, 7-5

Paolo Lorenzi (ITA) - Zachary Svajda (USA) 3-6, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/4), 6-2

Reilly Opelka (USA) - Fabio Fognini (ITA/N.11) 6-3, 6-4, 6-7 (6/8), 6-3

Dominik Koepfer (GER) - Jaume Munar (ESP) 6-4, 7-6 (7/2), 5-7, 7-5

Jenson Brooksby (USA) - Tomáš Berdych (CZE) 6-1, 2-6, 6-4, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.17) - Márton Fucsovics (HUN) 3-6, 6-4, 6-2, 3-6, 6-3

Feliciano López (ESP) - Taylor Fritz (USA/N.26) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4

Yoshihito Nishioka (JPN) - Marcos Giron (USA) 3-6, 6-4, 6-4, 6-4

Hugo Dellien (BOL) - Soonwoo Kwon (KOR) 6-3, 6-4, 2-6, 2-3 (abandon)

Daniil Medvedev (RUS/N.5) - Prajnesh Gunneswaran (IND) 6-4, 6-1, 6-2

Roger Federer (SUI/N.3) - Sumit Nagal (IND) 4-6, 6-1, 6-2, 6-4

Damir Džumhur (BIH) - Elliot Benchetrit (FRA) 4-6, 6-2, 6-3, 6-0

Daniel Evans (GBR) - Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-3, 2-6, 6-3

Lucas Pouille (FRA/N.25) - Philipp Kohlschreiber (GER) 6-3, 4-6, 6-4, 6-4

Pablo Carreño (ESP) - Guido Pella (ARG/N.19) 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3

Ricardas Berankis (LTU) - Jirí Veselý (CZE) 4-6, 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/4), 6-4

Grégoire Barrère (FRA) - Cameron Norrie (GBR) 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2)

David Goffin (BEL/N.15) - Corentin Moutet (FRA) 6-3, 3-6, 6-4, 6-0

Borna Coric (CRO/N.12) - Evgeny Donskoy (RUS) 7-6 (9/7), 6-3, 6-0

Grigor Dimitrov (BUL) - Andreas Seppi (ITA) 6-1, 6-7 (2/7), 6-4, 6-3

Pablo Cuevas (URU) - Jack Sock (USA) 6-4, 7-5, 7-6 (7/5)

Kamil Majchrzak (POL) - Nicolás Jarry (CHI) 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), 1-6, 6-4

Christian Garín (CHI/N.31) - Christopher Eubanks (USA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-7 (4/7), 6-3

Alex De Minaur (AUS) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-2, 6-7 (6/8), 7-5

Bradley Klahn (USA) - Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-2, 6-3

Kei Nishikori (JPN/N.7) - Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 4-1 (abandon)





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.





S-ar putea să te intereseze și: