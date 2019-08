US Open: Angelique Kerber, Daria Kasatkina, Caroline Garcia și Maria Sharapova, eliminate din turul I (Rezultatele zilei)

Prima zi de la US Open a adus eliminări pentru nume importante din tenisul feminin mondial, Angelique Kerber, Daria Kasatkina, Caroline Garcia și Maria Sharapova plecând devreme de la New York.



Turul I, s-au disputat luni:



Daiana Iastremska (32) - Monica Niculescu 6-4, 1-6, 6-2

Elina Svitolina (5) - Whitney Osuigwe 6-1, 7-5

Venus Williams - Saisai Zheng 6-1, 6-0

Rebecca Peterson - Monica Puig 6-3, 6-3

Sofia Kenin (20) - CoCo Vandeweghe 7-6(4), 6-3

Laura Siegemund - Magdalena Frech 5-7, 6-3, 6-4

Lin Zhu - Xinyu Wang 6-3, 6-4

Madison Keys (10) - Misaki Doi 7-5, 6-0

Johanna Konta (16) - Daria Kasatkina 6-1, 4-6, 6-2

Margarita Gasparian - Priscilla Hon 7-6(4), 6-4

Ekaterina Alexandrova - Samantha Stosur 6-1, 6-3

Shuai Zhang (33) - Viktorija Golubic 6-2, 6-1

Ons Jabeur - Caroline Garcia (27) 7-6(8), 6-2

Aliaksandra Sasnovic - Jennifer Brady 6-1, 4-6, 6-0

Mariam Bolkvadze - Bernarda Pera 6-3, 5-7, 6-4

Karolina Pliskova (3) - Tereza Martincova 7-6(6), 7-6(3)

Serena Williams (8) - Maria Sharapova 6-1, 6-1

Caty McNally - Timea Bacsinszky 6-4, 6-1

Karolina Muchova - Elena Ribakina 6-4, 6-4

Su-Wei Hsieh (29) - Jana Cepelova 6-4, 5-7, 6-3

Petra Martic (22) - Tamara Zidansek 6-4, 4-6, 6-1

Iga Swiatek - Ivana Jorovic 6-0, 6-1

Anastasija Sevastova (12) - Eugenie Bouchard 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic - Angelique Kerber (14) 7-5, 0-6, 6-4

Fiona Ferro - Daria Gavrilova 6-3, 6-4

Alison Van Uytvanck - Viktoria Kuzmova 6-4, 6-4

Qiang Wang (18) - Caroline Dolehide 6-4, 6-4

Maria Sakkari (30) - Camila Giorgi 6-1, 6-0

Shuai Peng - Varvara Lepchenko 6-2, 7-6(5)

Lauren Davis - Johanna Larsson 7-5, 6-2

Ashleigh Barty (2) - Zarina Diyas 1-6, 6-3, 6-2





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.