US Open: Angelique Kerber și Caroline Garcia, eliminate în primul tur; Victorii dificile pentru Ashleigh Barty și Karolina Pliskova

Prima zi a întrecerilor de la US Open a oferit deja primele surprize pe tabloul de simplu feminin. Angelique Kerber (favorită 14) și Caroline Garcia (27) au părăsit competiția încă din primul tur, fiind învinse de Kristina Mladenovic (54 WTA), respectiv Ons Jabeur (62 WTA). În schimb, favoritele Ashleigh Barty (2) și Karolina Pliskova (3) au fost nevoite să muncească serios pentru a obține calificarea în runda a doua a Grand Slam-ului de la New York.



Dayana Yastremska (UKR/N.32) - Monica Niculescu (ROU) 6-4, 1-6, 6-2

Johanna Konta (GBR/N.16) - Darya Kasatkina (RUS) 6-1, 4-6, 6-2

Margarita Gasparyan (RUS) - Priscilla Hon (AUS) 7-6 (7/4), 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS) - Samantha Stosur (AUS) 6-1, 6-3

Ons Jabeur (TUN) - Caroline Garcia (FRA/N.27) 7-6 (10/8), 6-2

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Jennifer Brady (USA) 6-1, 4-6, 6-0

Mariam Bolkvadze (GEO) - Bernarda Pera (USA) 6-3, 5-7, 6-4

Karolína Plískova (CZE/N.3) - Tereza Martincová (CZE) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3)

Petra Martic (CRO/N.22) - Tamara Zidanšek (SLO) 6-4, 4-6, 6-1

Ana Bogdan (ROU) - Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-1

Iga Swiatek (POL) - Ivana Jorovic (SRB) 6-0, 6-1

Anastasija Sevastova (LAT/N.12) - Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic (FRA) - Angelique Kerber (GER/N.14) 7-5, 0-6, 6-4

Fiona Ferro (FRA) - Daria Gavrilova (AUS) 6-3, 6-4

Lauren Davis (USA) - Johanna Larsson (SWE) 7-5, 6-2

Ashleigh Barty (AUS/N.2) - Zarina Diyas (KAZ) 1-6, 6-3, 6-2





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.