US Open: Monica Niculescu, învinsă în trei seturi de Dayana Yastremska

Monica Niculescu (105 WTA) a părăsit US Open-ul încă din runda inaugurală, fiind învinsă de Dayana Yastremska (32 WTA). După ce a cedat primul set cu 6-4, Monica a făcut o demonstrație de tenis în actul secund, impunându-se cu 6-1. Setul decisiv a fost însă controlat de Yastremska, scor 6-2, care a obținut astfel calificarea în turul al doilea al ultimului Grand Slam al anului.





Dayana Yastremska a câștigat după un meci de o oră și 57 de minute, urmând să o înfrunte în runda următoare pe Rebecca Peterson (Suedia, 71 WTA), învingătoare cu 6-3, 6-3 în fața Monicăi Pui (Puerto Rico).





În vârstă de 19 ani, Yastremska se află la prima calificare în turul al doilea la US Open. Anul trecut, la prima participare pe tabloul principal, a fost învinsă în primul tur de Karolina Muchova.





În schimb, pentru Monica Niculescu a fost a 12-a prezență pe tabloul principal de la US Open și a șaptea eliminare în runda inaugurală. Jucătoarea noastră a fost eliminată în primul tur și la ediția de anul trecut, ea fiind învinsă atunci de Julia Glushko (Israel), scor 3-6, 7-5, 6-4.





Premiul pentru participarea în primul tur este de 58.000 de dolari şi 10 puncte WTA.







(152 WTA) s-a impus categoric în fața britanicei Harriet Dart (139 WTA), scor 6-3, 6-1, în primul tur de la US Open. În turul secund, Bogdan se va duela cu Petra Martic (Croația, 22 WTA), cap de serie numărul 22. Tot luni, Ana Bogdan (152 WTA) s-a impus categoric în fața britanicei Harriet Dart (139 WTA), scor 6-3, 6-1, în primul tur de la US Open. În turul secund, Bogdan se va duela cu Petra Martic (Croația, 22 WTA), cap de serie numărul 22.





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.