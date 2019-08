Deși nu e încântat de noul format, Novak Djokovic va juca pentru Serbia în Cupa Davis

Novak Djokovic, numărul 1 mondial al tenisului masculin, va juca pentru echipa ţării sale în Cupa Davis, ce se va disputa după o nouă formulă între 18 şi 24 noiembrie la Madrid, a anunţat luni Federaţia sârbă de tenis, citată de AFP.

"Avem o veste formidabilă: Novak va participa la turneul final de la Madrid. Am avut ocazia să vorbesc cu el despre asta la New York", a declarat căpitanul nejucător al echipei Serbiei, Nenad Zimonjic. Djokovic se află la New York pentru a-şi apăra titlul la US Open.Djokovic, care are 32 de ani, nu a fost prea încântat de noua formulă a competiţiei, iar în octombrie a declarat că nu este sigur că va participa. "Am sentimentul că data Cupei Davis este cu adevărat nepotrivită, mai ales pentru cei mai buni jucători", a explicat atunci "Nole".El a jucat ultima oară în Cupa Davis în aprilie 2017, când Serbia s-a calificat în semifinale învingând Spania (4-1) la Belgrad.Serbia a câştigat în 2010 Salatiera de argint, după o victorie împotriva Franţei, la Belgrad, iar trei ani mai târziu a disputat finala împotriva Cehiei.La Madrid, Serbia va întâlni Japonia pe 20 noiembrie, iar ziua următoare va primi replica Franţei.Înainte de Cupa Davis, Djokovic ar urma să participe la turneul Masters de la Londra, a cărui finală este prevăzută pe 17 noiembrie.În noua formulă a Cupei Davis, câştigătoarele celor şase grupe şi cele mai bune două echipe de pe locul 2 se califică în sferturi de finală, informează Agerpres