LiveScore Ana Bogdan vs Harriet Dart (de la ora 18:00)

Venită din calificări, Ana Bogdan (152 WTA) o înfruntă pe britanica Harriet Dart (139 WTA), în primul tur de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Partida poate fi urmărită pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro.





Meciul dintre Bogdan și Dart se dispută pe Terenul 14.







La rândul său, Harriet Dart (23 de ani) a ajuns pe tabloul principal de la US Open tot după ce a trecut de calificări. Britanica le-a învins pe Jamie Loeb (SUA, 296 WTA), scor 6-2, 7-6(3), Hailey Baptiste (SUA, 268 WTA), scor 7-5, 6-4, și pe Xiyu Wang (China, 131 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3.





De partea cealaltă, Ana Bogdan a trecut de jucătoare precum Bethanie Mattek-Sands (SUA, 436 WTA), scor 7-5, 7-5, Ellen Perez (Australia, 168 WTA), scor 6-4, 7-6(6) și Isabella Shinikova (Bulgaria, 223 WTA), scor 6-1, 6-3.





Ana Bogdan are trei participări pe tabloul principal la US Open (2016, 2017 și 2018), de fiecare dată oprindu-se în turul al doilea. În schimb, Harriet Dart este la prima sa prezență pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la New York.





US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.