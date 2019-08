US Open: Începe spectacolul la New York - Serena Williams vs Maria Sharapova, capul de afiș al primei zilei

Așteptarea a luat sfârșit, am ajuns la ziua de start a ultimului turneu de Grand Slam al anului. Și cum ar fi putut să debuteze US Open-ul dacă nu cu o întâlnire între Serena Williams și Maria Sharapova...Confruntarea va fi prima din sesiunea de seară de pe Arthur Ashe (în jurul orei 02:00 în România).







US Open: Ana Bogdan și Monica Niculescu debutează luni - Programul meciurilor



Serena Williams vs Maria Sharapova

S-au întâlnit în carieră de 21 de ori, iar echilibrul n-a prea existat. Serena are 19 victorii, în timp ce Masha doar două. Dacă mai spunem și faptul că rusoaica a învins-o ultima dată pe rivala sa în 2004, atunci putem spune că a fost vorba de un monolog al Serenei în duelurile directe.







Cu toate că finalul a fost aproape mereu unul cunoscut (precum în filmele de acțiune de la Hollywood în care cel rău este prins la final, iar cel bun scapă cu bine), meciurile dintre cele două au generat de-a lungul timpului multe pasiuni.







Sunt două mari sportive, cu un număr impresionant de fani în spate, iar duelul din turul I de la US Open le-a picat precum o mănușă organizatorilor - Arthur Ashe va fi cu siguranță plin încă din ziua întâi cu un asemenea "afiș" în primul meci al sesiunii de seară.







Pe lângă acest duel, îi vom mai putea vedea, printre alții, în această noapte la lucru pe Novak Djokovic (campionul en-titre) și pe Roger Federer.

Nu avem FEDAL, dar avem FEGAL în primul tur

În cazul marelui campion elvețian, o singură literă diferență a făcut ca în runda inaugurală să nu avem un FEDAL :) Din păcate, vom avea doar un FEGAL. Roger Federer se va duela în primul tur cu indianul Sumit Nagal.







Duelurile de la US Open vor fi transmise în România de Eurosport, în timp ce partidele cele mai importante vor fi LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.







Meciurile interesante ale zilei:





Novak Djokovic vs Roberto Carballes Baena / Arthur Ashe, al doilea meci

Serena Williams vs Maria Sharapova / Arthur Ashe, al treilea meci (02:00)

Roger Federer vs Sumit Nagal / Arthur Ashe, ultimul meci al zilei

Saisai Zheng vs Venus Williams / Louis Armstrong, al treilea meci

Angelique Kerber vs Kristina Mladenovic / Grandstand, al doilea meci

Johanna Konta vs Daria Kasatkina / Terenul 17, primul meci

Eugenie Bouchard vs Anastasija Sevastova / Terenul 5, primul meci

Philipp Kohlschreiber vs Lucas Pouille / Terenul 9, al treilea meci

Andreas Seppi vs Grigor Dimitrov / Terenul 11, al treilea meci

Maria Sakkari vs Camila Giorgi / Terenul 12, al treilea meci.



US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și are loc la New York în perioada 26 august - 8 septembrie. Competiția americană are premii totale în valoare de $57 milioane (peste 8% mărire față de 2018), campionii en-titre sunt Naomi Osaka și Novak Djokovic, iar aceasta este ediția cu numărul 139.



Distribuția punctelor și a banilor la US Open:



Câștigător: 2000 puncte / $3,850,000

Finalistă/Finalist: 1300/1200 / $1,900,000

Semifinale: 780/720 / $960,000

Sferturi: 430/360 / $500,000

Optimi: 240/180 / $280,000

Turul III: 130/90 / $163,000

Turul II: 70/45 / $100,000

Turul I: 10/10 (feminin/masculin) / $58,000



Primii zece favoriți și punctele pe care le au de apărat:



1 Novak Djokovic 2000 puncte

2 Rafael Nadal 720

3 Roger Federer 180

4 Dominic Thiem 360

5 Daniil Medvedev 90

6 Alexander Zverev 90

7 Kei Nishikori 720

8 Stefanos Tsitsipas 45

9 Karen Khachanov 90

10 Roberto Bautista Agut 10.



Primele zece favorite și punctele pe care le au de apărat:



1 Naomi Osaka 2000

2 Ashleigh Barty 240

3 Karolina Pliskova 430

4 Simona Halep 10

5 Elina Svitolina 240

6 Petra Kvitova 130

7 Kiki Bertens 130

8 Serena Williams 1300

9 Aryna Sabalenka 240

10 Madison Keys 780.