Andy Roddick și pronosticul pentru US Open: Vede favorită o jucătoare care nu face parte din TOP 10

A câștigat US Open-ul în 2003, acesta fiind de altfel și singurul Grand Slam câștigat în carieră. Andy Roddick are niște favoriți atunci când vine vorba despre ediția din acest an a competiției de la Flushing Meadows. Fostul lider al ierarhiei ATP crede, printre altele, că tot Roger, Rafa și Novak se vor bate pentru trofeul de la New York, în timp ce la feminin vede cu șanse importante la câștigarea trofeului o sportiva care nu face parte din TOP 10 - Bianca Andreescu (se află pe 15).





Despre circuitul feminin



Cu doar câteva zile înainte de startul US Open-ului, Roddick a dat un pronostic în legătură cu ultimul Grand Slam al anului. Americanul o vede drept favorită pe Bianca Andreescu.







"Sunt de părere că Andreescu are șansa ei importantă (n.r. de a câștiga). Sigur, poate lumea nu o cunoaște la fel precum pe Serena, dar ea chiar a jucat un tenis foarte bun în acest an", a precizat Andy Roddick.







Bianca a început anul în afara primelor 150 de locuri ale lumii, dar a atras imediat atenția asupra ei după ce le-a învins pe Venus Williams și pe Caroline Wozniacki la Auckland, acolo unde a bifat prima finală de turneu WTA din carieră.







De altfel, de la acel moment, Andreescu a obținut alte rezultate remarcabile: a câștigat Indian Wells-ul (a trecut pe traseu de nume mari precum Muguruza, Svitolina și Kerber) și Rogers Cup de la Toronto (în finala cu Serena Williams). A avut parte de probleme medicale, sportiva cu origini românești fiind nevoită să absenteze mai multe luni din circuitul WTA.







Nole, cu un mic avantaj peste Rafa și Roger





"E mereu dificil să dai pronosticuri înainte să vezi tragerea la sorți. Este ciudat să avem parte de aceeași conversație pe care o purtam și acum zece ani. Avem aceiași suspecți de serviciu: Roger, Rafa și Nole. Îl văd cu un mic avantaj pe Novak", a completat Roddick.







În vârstă de 36 de ani (cu doi ani mai mic decât Roger Federer), Andy Roddick a câștigat în carieră un singur titlu de Grand Slam: US Open, în 2003. Americanul a disputat însă alte trei finale de Grand Slam, toate la Wimbledon (2003, 2004 și 2007). De fiecare dată a fost învins de...Roger Federer.







A ajuns lider mondial pe 3 noiembrie 2003, iar în carieră a câștigat 32 de turnee.







La Grand Slam-ul care va debuta pe 26 august, Simona Halep va fi cap de serie numărul 4 (casele de pariuri o văd a doua favorită, după Serena Williams).