FedCup, play-off: România se va duela cu Rusia

Echipa de FedCup a României va întâlni Rusia în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al competiției. Confruntarea va avea loc în zilele de 7 și 8 februarie, în România (va fi gazdă). Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Londra, iar turneul final va fi organizat în 2020 la Budapesta (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).

Budapesta va fi gazdă în perioada 2020-2022.



Ce zice Florin Segărceanu



"Cel mai important pentru noi, după această tragere la sorți, este că jucăm acasă, cel mai probabil la Cluj-Napoca, acolo unde avem de partea noastră publicul, iar atmosfera este incredibilă. În ceea ce privește Rusia, este clar că vorbim despre o adversară foarte puternică, cu multe jucătoare tinere și valoroase, cu 11 reprezentante în Top 100 WTA la simplu, cu jucătoare de dublu de asemenea în top și, iată, cu Kuznetsova în mare revenire de formă.



În ceea ce ne privește, principalul obiectiv este să o avem pe Simona Halep în echipă, pentru a ne mări considerabil șansele. Să nu uităm că și noi avem o echipă foarte exprimentată, cu jucătoare valoroase care au fost în Top 100 sau sunt foarte aproape de aceste poziții. Le avem, apoi, pe Patricia Țig și pe Gabi Ruse, două jucătoare tinere care vin puternic din urmă, cu rezultate bune în ultima vreme, iar aceasta înseamnă că și România poate prezenta oricând o echipă foarte valoroasă. Dar, repet, pentru a ne crește șansele, este foarte important ca Simona să joace pentru România" - Florin Segărceanu, pentru site-ul Federației Române de Tenis.





Ce jucătoare are Rusia







Sportivele rusoaice care se află cel mai sus în ierarhia WTA sunt următoarele: Daria Kasatkina (42 WTA), Ekaterina Alexandrova (43 WTA), Anastasia Pavlyuchenkova (46 WTA), Veronika Kudermetova (51 WTA), Margarita Gasparyan (60 WTA), Svetlana Kuznetsova (62 WTA), Anastasia Potapova (76 WTA) şi Vera Zvonareva (85 WTA).



Ajunsă pe locul 87 în ierarhia mondială, Maria Sharapova nu a mai evoluat în echipa de FedCup a Rusiei din 2015.







România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.







De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.





Care vor fi meciurile din play-off:





USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.



Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).





Care va fi formatul







Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.