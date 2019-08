Serena Williams se va pregăti pentru Australian Open 2020 cu o participare la turneul de la Auckland

Williams, care a cucerit 7 dintre cele 23 de trofee de Grand Slam din palmaresul său la turneul australian, ultimul dintre ele în urmă cu doi ani, va lua parte pentru a doua oară la competiţia din oraşul neozeelandez, după ce în 2017 a fost învinsă în optimile de finală de compatrioata sa Madison Brengle."Îmi doresc foarte mult să câştig titlul. Ultima oară când am fost acolo, am avut atâtea lucruri de făcut şi, chiar dacă m-am luptat, nu am jucat la cel mai bun nivel al meu. Am rămas cu amintiri minunate şi cu adevărat speciale de la Auckland, iar acum mi-aş dori să adaug altele pe teren", a spusTurneul feminin de la Auckland va avea loc începând cu data de 6 ianuarie, cu o săptămână înaintea celui masculin, în timp ce Australian Open va debuta pe 20 ianuarie.Ediţia 2019 a competiţiei din Noua Zeelandă a atras un număr record de 72.000 de spectatori şi a fost câştigată de germanca Julia Goerges, care a învins-o în finală pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (2-6, 7-5, 6-1), infomează Agerpres