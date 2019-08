Digi Sport: Simona Halep face o dezvăluire impresionantă! ”Vin la mine și încep să plângă”

CITEȘTE CONTINUAREA PE DIGI SPORT

"Nu e un lucru uşor de gestionat, pentru că îţi consumă energia ta. Întâlneşti oameni care se manifestă plăcut, dar şi greu emoţional. Am întâlnit oameni care vin la mine şi încep să plângă. Că se bucură că mă văd, că se bucură că mă ating. E un moment greu, pentru că încerc să îmi păstrez calmul şi să îmi spun: e o dorinţă pe care şi eu am avut-o când eram mică. Îmi doream să îl văd pe Gheorghe Hagi, pe Ilie Năstase. Aveam o emoţie, nu mi-am manifestat-o pentru că aşa mi-e felul, sunt introvertită. Unii oameni îşi arată emoţia. Dar, totodată, nu sunt un extraterestu, sunt un om normal, de ce persoana respectivă e atât de emoţionată când mă vede? Asta nu înţelegeam, dar cu timpul, cu mult ajutor, am ajuns să înţeleg că sunt o inspiraţie pentru unii oameni. Sunt poate un model pentru copii, sunt o chestie pozitivă. Şi trebuie, atât cât pot eu, să împart această bucurie şi această emoţie cu ei", a spus Simona Halep, la emisiunea Garantat 100% de la TVR.