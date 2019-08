ATP: Tomas Berdych, prima victorie după şase luni

​Tenismenul ceh Tomas Berdych, locul 101 ATP, dar fost numărul 4 mondial, a obţinut, duminică, la Winston-Salem prima victorie după şase luni, el întrecându-l cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, pe italianul Andreas Seppi, locul 77 ATP.





Berdych câştigase ultimul meci în februarie, la Dubai, în primul tur, apoi a mai evoluat doar la turneele de la Indian Wells şi Wimbledon, pierzând de fiecare dată în turul I.



Cehul de 33 de ani a avut ultimele 14 luni complicate, după o accidentare suferită la spate.



"A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine. A fost cu suişuri şi coborâşuri. Datorită dragostei pentru sport, mi-am oferit o nouă încercare de a reveni, mi-am oferit o bună încercare de a mă pregăti, de a juca meciuri aici şi la US Open şi de a vedea ce se întâmplă. Nu a fost probabil cea mai frumaosă victorie, dar contează că am câştigat. Aş fi gândit diferit dacă m-aş fi pregătit cum am făcut-o înainte, în acest sezon, fără rezultate bune şi cu accidentări.





Probabil nu aş fi fost aici. Ştiu că pot încă să joc un tenis bun când sunt pregătit şi sănătos. Dacă asta mi s-ar fi întâmplat mai devreme în carieră, ar fi fost foarte frustrant. Este mai uşor să te descurci în aceste situaţii când ai toată această experienţă. Mă bucur de această nouă situaţie pe care nu am mai avut-o în carieră, încercând să găsesc o cale de trece peste şi o iau ca o nouă provocare", a declarat el, potrivit site-ului oficial al ATP.



Berdych, beneficiar al unui wild card, va evolua în turul al doilea la turneul american de 250 de puncte cu sârbul Filip Krajinovic, locul 51 ATP şi cap de serie numărul 8.



La Winston-Salem, un alt jucător cu probleme de sănătate în ultima vreme, fostul lider ATP Andy Murray, încearcă să-şi recapete forma din trecut. El va evolua în primul tur cu americanul Tennys Sandgren, locul 73 ATP.