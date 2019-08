​WTA Cincinnati: Madison Keys a câștigat competiția (7-5, 7-6 cu Svetlana Kuznetsova)

Madison Keys a câștigat turneul Premier 5 de la Cincinnati, sportiva din SUA trecând în finală de Svetlana Kuzetsova după un meci care a durat o oră și 45 de minute, scor 7-5, 7-6(5).

Madison Keys, 24 de ani, a disputat a noua finală din carieră, a doua din acest an, acesta fiind al cincilea titlu din CV.

Kuznetsova, 34 de ani, fostă numărul 2 mondial, câştigătoare la US Open, în 2004 şi Roland Garros, în 2009, a disputat finala cu numărul 42 din carieră (are 18 titluri).

Keys va primi un premiu de 544.500 de dolari şi 900 de puncte WTA, iar Kuznetsova 269.576 de dolari şi 585 de puncte WTA.



