Stere Halep: "Simona e bine, deşi tendonul necesită repaus mai lung decât trebuie"

Tatăl Simonei spune că fiica sa are nevoie de o pauză mai lungă pentru a se recupera complet.



"Simona e bine, deşi tendonul necesită repaus mai lung decât trebuie, dar nu se întâmplă nimic, doar că trebuie să joace pe fond de durere şi vă daţi seama că e mai greu de controlat. Simona întotdeauna vrea să facă cât mai mult şi mai bine în tenis, dar ştiţi cum e, şi ea este om, şi ea are durerile ei, are şi ea temperamentul ei, sunt multe lucruri care afectează câteodată foarte mult performanţa", a spus Stere Halep, după meciului Concordia - Farul 2-1, de duminică, conform DigiSport.



Stere Halep a vorbit şi despre revenirea lui Darren Cahill lângă Simona: "Eee, păi este nelipsit de lângă ea, vă daţi seama, că daca era lângă ea... Normal, ştiţi cum e, când te împaci cu cineva întotdeauna trebuie să-i ceri ajutorul, sfaturile sunt întotdeauna mai bune", a adăugat tatăl campioanei de la Wimbledon.





US Open, ultimul Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 26 august - 8 septembrie la New York. Cel mai bun rezultat al Simonei la competiția de la Flushing Meadows a fost calificarea în semifinale (la ediția din 2015).