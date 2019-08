Novak Djokovic, după înfrângerea cu Medvedev: "Trebuie să-mi scot pălăria şi să-l felicit"

​Liderul ATP, Novak Djokovic, l-a lăudat pe rusul Danil Medvedev, jucătorul care l-a învins, sâmbătă, în semifinalele turneului de la Cincinnati. Cheia meciului a fost, potrivit tenismenului sârb, serviciul adversarului său, informează News.ro.





"Nu mi s-a întâmplat de multe ori în cariera mea ca un adversar să servească atât de bine cu al doilea, atât de mult timp. Practic, a servit cu primul mereu. Când cineva serveşte cu 205 kilometri/oră cu al doilea serviciu şi nu face prea multe duble greşeli şi aleargă după fiecare minge, trebuie să-ţi scoţi pălăria şi să-l feliciţi", a spus Djokovic.



Nici Medvedev nu îşi prea explică jocul bun prestat.



"Să fiu sincer, nu ştiu cum am reuşit. Am fost atât de obosit în primul set jucând împotriva lui Novak, încât am crezut că nu o să fiu în stare să menţin intensitatea. Apoi a fost un moment de cotitură în setul secund şi am început să joc incredibil. Publicul mi-a dat energie. De obicei, dau tare cu al doilea serviciu când nu îmi iese nimic şi Novak mă distrugea în primul set. La un moment dat, mi-am spus de ce să dau normal cu al doilea seviciu dacă tot o să pierd. După asta, am început să câştig mai multe puncte", a explicat rusul, care a servit 16 aşi în meciul de sâmbătă.



Liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, a fost învins, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-3, de rusul Danil Medvedev, locul 8 ATP, în semifinalele turneului Masters 1.000 de la Cincinnati, desfăşurat pe hard.



Rusul s-a impus după o oră şi 43 de minute de joc şi a devenit al patrulea jucător care îl învinge pe Djokovic pe două suprafeţe diferite în acelaşi sezon, după Andy Murray, Rafael Nadal şi Roger Federer. Sârbul a mai pierdut în faţa lui Medvedev, în primăvară, pe zgură, la Monte Carlo, în sferturi, scor 3-6, 6-4, 2-6.



Medvedev, 23 de ani, va juca a cincea finală din carieră, a doua de Masters 1.000 (după cea de la Montreal de săptămâna trecută). El are un trofeu câştigat, la Sofia, în acest an.



Adversarul său din ultimul act este belgianul David Goffin, locul 19 ATP, care a trecut, în semifinale, cu scorul de 6-3, 6-4, de francezul Richard Gasquet, locul 56 ATP, în 75 de minute.





