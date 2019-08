LiveText Simona Halep vs Madison Keys 1-6, 4-1

WTA Cincinnati, optimi

Învingătoarea se va întâlni în sferturi cu Venus Williams. Americanca a trecut în optimi de croata Donna Vekic (26 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-3.

Simona Halep și Madison Keys s-au mai întâlnit de șase ori, românca impunându-se în cinci confruntări.





2018, Roma (zgură) - abandon al lui Keys

2016, WTA Finals/Singapore (hard): 6-2, 6-4 pentru Halep

2016, Wuhan (hard): 6-4, 6-2 pentru Halep

2016, Montreal (hard): 7-6(2), 6-3 pentru Halep

2016, Wimbledon (iarbă): (5)6-7, 6-4, 6-3 pentru Halep

2014, Roma (zgură): 5-7, 6-0, 6-1 pentru Halep

2014, Sydney (hard): 6-1, 6-4 pentru Keys





Turneul de la Cincinnati (Premier 5) se dispută în perioada 12-18 august, pe hard. Are premii totale în valoare de $2,944,486, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar directorul competiției este Andre Silva. Ultima campioană este Kiki Bertens, cea care a trecut în finală de Simona Halep. Primele patru favorite sunt Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova și Simona Halep.

Madison discută cu antrenorul său Juan Todero.Încă o dublă. Nici Keys nu mai e la nivelul din primul set (15-15). Dar are momente în care sclipește, cu retururi fulgerătoare și lovitură la care nimeni nu se așteaptă. Americanca încearcă să închidă punctul în cross, dar lovește prea puternic (30-30). Un serviciu foarte bun, spre exterior. Simona își confirmă avantajul de această dată.Din tribune se aude "Hai, Simo!". Un retur cu mult kick, Keys dă în fileu. Simona forțează, aleargă mai bine, lovește mai puternic și o obligă pe adversară să mai rateze un backhand. Americanca este mai agresivă și obține acest punct (15-30). Madison servește bine la exterior, dar Simona pune mingea în teren și Keys ratează o lovitură ușoară. Madison se apără bine cu o minge lungă, o surprinde pe Simona și salvează prima minge de break. Retur prea lung al Simonei (40-40). Un răspuns mai bun acum, încă o minge de break. Dar din nou un retur neglijent... Simona se uită după Daniel Dobre. O lovitură nepregătită se oprește în fileu... Game-ul continuă. Simona sprintează, ajunge la minge și mai obține o minge de break, a patra din acest game. O scurtă incredibilă a americancei. Retur lung, poate a cincea oară e cu noroc. Simona returnează bine și închide game-ul cu un forehand perfect în lung de linie.Simona își pierde concentrarea pentru un moment și trimite prea lung. Simona își forțează adversara să mai lovească o dată și aceasta ratează trimițând în fileu. Un retur fulgerător al americancei, Simona a rămas nemișcată. Și o lovitură prea lungă a româncei îi acordă două mingi de rebreak lui Madison. Prima este salvată cu un serviciu spre corp. Dublă greșeală...Retur ratat al Simonei. Încă un schimb prelungit care îi revine jucătoarei noastre. Să sperăm că o să vină și declicul. Dublă greșeală a lui Keys. Minge prea lungă a americancei, două mingi de break pentru Simona. Keys o salvează pe prima cu o lovitură de forehand în lung de linie. Dar ratează cu reverul la punctul următor și Simona se distanțează în setul secund.Simona începe setul secund cu o dublă greșeală. Un atac mai bun de forehand, Keys nu poate amortiza și trimite afară. A doua dublă greșeală. Halep câștigă schimbul în cross (Keys a lovit în fileu). Serviciu bun, retur în fileu. Keys deschide terenul și egalează la 40. Când punctele se prelungesc, Simona are mai multe șanse. Simona câștigă primul game după ceva timp cu un as.O singură lovitură câștigătoare din partea Simonei în primul set șși 11 erori neforțate.Simona pare puțin pierdută în aceste momente, încearcă să găsească soluții pentru jocul americancei, dar aceasta lovește foarte precis. Un punct câștigat de româncă. Simona aleargă, dar Keys a găsit din nou unghiul potrivit. Minge prea lungă a lui Madison (30-30). Simona urcă, atacă neconvingător și pierde punctul după o lovitură trimisă prea în lateral. Minge de set. Simona încearcă un passing, dar Keys e pe fază și închide prima manșă, după doar 23 de minute, cu un stop de lângă fileu.Simona este mai agresiv, Keys ratează o lovitură cu ambele mâini. Forehand în fileu al româncei. Retur pe linie al americancei, care joacă extraordinar în acest început de meci. Unghiuri incredibile găsite de Madison, Simona nu are răspuns (15-40). Simona atacă, dar ia fileul la țintă și americanca are două break-uri în față și va servi pentru câștigarea setului.Retur mult prea lung al Simonei, care își schimbă racheta. Al doilea as pentru Madison. Lovitură excelentă în cross din partea americancei. Serviciu secund cu mult kick, Simona ratează returul și pierde game-ul la 0.Prim punct al game-ului câștigat de Simona cu serviciul secund. Keys o aleargă pe Simona pe linia de fund și românca trimite în fileu. Ramă a Simonei, două mingi de break pentru americancă. Keys o fructifică pe prima, după încă un punct controlat de la început.O lovitură prea puternică a Simonei, care se duce afară. Încă una. Simona returnează bine în cross, Keys răspunde cu o lovitură prea lungă. Ce unghi găsește americanca... Simona ajunge, dar nu mai poate arunca înapoi mingea în terenul adversarei. Lung de linie ratat al româncei.Simona alternează loviturile lungi cu cele scurte și o incomodează pe adversară. Simona începe bine game-ul (30-0). Dar de această dată este surprinsă de un retur lung și ratează ținta. Keys atacă, Halep returnează prea lung (30-30). Un serviciu secund bun, americanca returnează în fileu. Serviciu spre exterior urmat de un rever în terenul liber, game pentru Simona.Început echilibrat de meci, în care Simona a ținut aproape, dar nu a obținut mingi de break.Începe partida. Keys pleacă agresivă spre fileu și o intimidează pe Simona, care trimite afară. Madison lovește prea lung cu backhand-ul (15-15). Simona aleargă bine, punctul se prelungește și Keys dă în fileu. Lovitura Simonei se oprește în banda fileului (30-30). Rever în lung de linie câștigător al americancei. Game-ul se prelungește după o ratare a lui Madison (40-40). Primul as al partidei vine la exterior. Halep trimite foarte lung și Keys nu mai poate răspunde. Madison urcă din nou, Simona încearcă să o paseze, dar mingea se oprește în fileu. Keys încearcă să închidă game-ul o lovitură în cross, dar lovește prea puternic. Madison prinde colțul terenului cu forehand-ul și Simona dă afară. Minge prea lungă a Simonei, game pentru Keys.28 de grade Celsius în acest moment la Cincinnati, Ohio.Keys câștigă tragerea la sorți și alege să servească prima.Madison intră prima pe teren, urmată de Simona.Cele două jucătoare așteaptă să intre pe teren. Simona zâmbește și face câteva mișcări de încălzire.