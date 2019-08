​ATP Cincinnati: Roger Federer, învins de Andrey Rublev (70 ATP) în optimi

Rusul, în vârstă de 21 de ani, a servit foarte bine pe toată durata partidei (82% cu primul serviciu), a pierdut o singură dată la lansare și a făcut trei break-uri (două în primul set, unul în al doilea).



Rublev continuă parcursul de vis, după ce a trecut în primele tururi de Nikoloz Basilashvili (Georgia, 17 ATP) și de Stan Wawrinka (Elveția, 23 ATP). O victorie i-ar fi adus lui Roger Federe, campion de șapte ori la Cincinnati, calificarea pentru ATP Finals (Turneul Campionilor) de la Londra (10-17 noiembrie).



Pentru un loc în semifinale, Andrey Rublev se va duela cu compatriotul său Daniil Medvedev (8 ATP - trece printr-o formă foarte bună, ajungând până în ultimul act la Montreal, unde a fost învins de Nadal), care l-a învins categoric pe Jan-Lennard Struff (Germania, 36 ATP), scor 6-2, 6-1.



Principalii favoriți rămași în cursa pentru titlul de la Cincinnati sunt Novak Djokovic (1), Karen Khachanov (8), Daniil Medvedev (9), Roberto Bautista Agut (11) și David Goffin (16).





Titluri Masters (1000) câștigate:

1 Rafael Nadal 35

2 Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

4 Andre Agassi 17

5 Andy Murray 14

6 Pete Sampras 11 etc.

It was a peak performance from @AndeyRublev97. \uD83D\uDCAF \uD83D\uDD1D



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @CincyTennis pic.twitter.com/XbnnkXKRAh