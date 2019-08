Halep, după victoria cu Alexandrova: "A fost un meci foarte, foarte greu. Am avut dureri, nu mi-a fost ușor să îmi găsesc ritmul"

Anul trecut, Simona Halep a ajuns până în finala turneului de la Cincinnati, meci pe care l-a pierdut în faţa jucătoarei Kiki Bertens. Rusoaica de pe locul 43 WTA a învins-o în primul tur pe Carla Suarez Navarro (29 WTA), cu 6-4, 6-1.





Jucătoarea din România s-a calificat în optimi."A fost un meci foarte, foarte greu. Lovește mingea foarte puternic, dar nu am renunțat. Am vrut să alerg pentru fiecare minge și mă bucur că am reușit să câștig. Din punct de vedere mental a fost foarte dificil din cauza accidentării suferite săptămâna trecută. Am avut dureri, nu mi-a fost ușor să îmi găsesc ritmul. Ea e foarte puternică. În setul doi am simțit că pot fi peste ea și am decis să schimb puțin jocul. Vă mulțumesc tuturor, este o plăcere să joc aici și sper să rămân aici până la finalul turneului", a spus, la finalul meciului contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova, potrivit Mediafax.