​LiveText Simona Halep vs Ekaterina Alexandrova 3-6, 3-3

3:3 Alexandrova trimite dintr-o parte in alta, sta aproape de linia de fund, dicteaza ritmul, dar mai si greseste (30-30). Serveste bine Simona (40-30), este minge de 3-3. Simona se mai apleaca inca o data pe piciorul sau stang, castiga game-ul, este 3-3 in acest moment







Pana in acest moment, aproape toate problemele au plecat de la deplasare. Simona nu ajunge in pozitiile ideale pentru a lovi mingea, pentru a putea fi agresiva, pentru a aduna in statistica lovituri castigatoare...Sta departe de baseline, este plimbata de adversara si anihilata in mare parte din situatii







2:3 Alexandrova mai trimite un as (15-0). Rusoaica continua sa serveasca foarte bine la teu (30-0), iar Simona da cu racheta de pamant. Retur in fileu, 40-0. Da, este evident, Halep nu isi gaseste pasii, nu are deplasarea necesara pentru a putea fi la nivelul adversarei (cel putin pana acum). Tinuta intr-o continua deplasare, Simona greseste cu o dreapta peste partea mai inalta a fileului, iar tabela se modifica din nou: 3-2 pentru Ekaterina







2:2 Simona trimite lung, incearca sa varieze (15-0). Se vede totusi cum Halep trimite uneori mai mult din brat, fara sa aiba deplasarea necesara (30-30). A 19-a minge castigatoare a rusoaicei: 30-40, inca o sansa de break. Ekaterina pune totul pe faza ofensiva, insa este ajutata si de pasivitatea Simonei. Halep trimite o scurta foarte buna, castigat punctul, dar apoi se tine de piciorul stang - se pare ca sunt unele probleme de natura fizica. Incredibil deseneaza Simona un cross scurt, Ekaterina nu mai are ce face: minge de 2-2. Da, se face 2-2 pana la urma, a fost un game dificil pentru jucatoarea noastra







1:2 Dupa un retur castigator, Simona trimite in afara terenului (15-15). Poate fi un game al revenirii (15-30), rusoaica a mai slabit si ea putin ritmul. Sunt doua mingi de rebkreak (15-40). Retur direct castigator, Halep da semne de viata si face primul sau break din aceasta partida: este 2-1 pentru Alexandrova







0:2 Fara vlaga in brat, Simona trimite un aut mare (0-15). Nu isi misca picioarele asa cum ar trebui, nu are consistenta, iar de aici si problemele de executie. Nu este agresiva Halep, iar rusoaica are deja 30-0. Inca o minge in fileu, sunt trei mingi de break pentru Alexandrova (0-40). Ekaterina mai castiga un game (al saptelea din ultimele opt) si conduce acum cu 2-0







0:1 Simona continua sa fie pasiva (30-0), iar primul punct din acest game il castiga dupa o dubla greseala a rusoaicei. Urmeaza insa un as: 40-15. Game lejer de serviciu pentru Alexandrova





A fost un set in care Simona nu s-a deplasat neaparat fantastic, a stat mult in spatele liniei de fund, a cedat intiativa, iar Ekaterina nu a asteptat a doua invitatie la atac. Rusoaica a dominat multe dintre schimburi, a servit foarte bine, iar setul si l-a adjudecat meritat







3:6 Inca o eroare a Simonei (0-15). Halep revine castigand un duel de pe mediana (15-15). Urmeaza insa un retur direct castigator: rusoaica a intuit foarte bine serviciul adversarei (15-30). Alterneaza si Alexandrova momentele bune cu cele mai putin reusite (30-30). Ekaterina joaca bine pe contre-pied, avem minge de break care este si de set (30-40). Eroare cu reverul a Simonei, iar setul merge in dreptul rusoaicei (6-3). Simona a avut doar 3 lovituri castigatoare (14 ale adversarei)







3:5 Simona este uneori prea departe de baseline, iar rusoaicei nu ii este greu sa preia controlul. Cu reverul, Halep trimite prea lung, 30-15. Nu are neaparat un ritm fantastic in deplasare jucatoarea noastra. Urmeaza un as al rusoaicei, sunt doua mingi de 5-3. Backhand-ul Simonei nu gaseste terenul, se face 5-3 pentru rusoaica







3:4 Simona trimite lung, aproape de baseline, iar rusoaica este vizibil incomodata (30-0). Rusoaica face pasul in teren si trimite perfect cu backhandul in lungul liniei: 30-15. Alexandrova simte foarte bine reverul, are deja 11 mingi castigatoare pana in acest moment in meci. Agresiva la retur, Ekaterina mai castiga un punct, spre multumirea tatalui ei (ii este si antrenor). Trei puncte la rand castigate de rusoaica, ea are minge de dublu break. Este anulata cu un serviciu la teu (30-40). As la teu, iar apoi Halep continua sa serveasca impecabil si sa salveze game-ul: este 4-3 pentru Alexandrova







2:4 Unele probleme in deplasarea Simonei, este un pic pasiva (15-15). Retur in fileu, 30-15. Inca un retur irosit, de aceasta data in aut: 40-15. Rusoaica are initiativa in acest debut de meci. Scurta ratata complet a Simonei, Alexandrova se desprinde la 4-2







2:3 Simona greseste doua mingi la rand: trimite prea lung, iar game-ul se anunta unul dificil. Scurta impecabila a rusoaicei, se face 0-40. Un rever in lungul liniei isi gaseste tinta, iar rusoaica face primul break al partidei: Alexandrova conduce acum cu 3-2 (break la zero)







2:2 Simona o deplaseaza pe adversara, a simtit ca rusoaica are unele probleme la miscarile pe lateral (e inalta, e normal pe undeva sa fie asa, sa ne gandim ca si Maria Sharapova are aceleasi probleme). Sunt trei mingi de break (0-40). Rusoaica serveste impecabil, 15-40. Inca un serviciu bun, scorul se strange: 30-40. As la teu, s-au dus cele trei mingi de break (40-40). Inca o sansa de break, Alexandrova a trimis in aut cu reverul. Din deplasare, Simona rateaza un forehand in cross: egalitate. Serviciu la exterior care isi atinge tinta: avantaj pentru rusoaica. Game-ul nu se incheie nici acum, Ekaterina a incercat o schimbare de directie, dar nu i-a iesit. Ii iese insa un as. Rusoaica trimite foarte bine de la lansare la teu, este procedeul preferat in acest debut de meci. Are insa dificultati atunci cand trebuie sa loveasca pe mingi care nu au inaltime: inca o egalitate. Serviciul o ajuta inca o data, iar Simona scoate un oftat mai lung. Un game lung care se incheie pana la urma, este 2-2







2:1 Alexandrova are o tactica clar: nu vrea sa prelungeasca punctele, loveste mingea rapid, din urcare, trimite puternic si ajunge sa conduca acum cu 30-0. Comite insa si o eroare nefortata (15-30). Simona tine bine mingea in joc, iar rusoaica este cea care greseste (30-30). Retur direct castigator al rusoaicei: este prima minge de break a disputei (30-40). Simona serveste foarte bine in careul de impar, a trimis spre exterior - egalitate. Dintr-o pozitie joasa, Halep rateaza un forehand, a incercat sa schimbe directia. Este salvata si a doua minge de break - Simona a jucat inteligent, a dejucat un slice incomod al adversarei. Halep ramane lucida, ia deciziile bune si isi castiga game-ul de serviciu. Nu a fost un game lejer, Halep a salvat doua mingi de break







1:1 Ekaterina serveste bine, iar apoi inchide punctul cu un rever in lungul liniei. Serviciul o ajuta pe rusoaica (o ajuta si inaltimea), 30-0. Un game in oglinda precum cel precedent (40-0). Se merge cu serviciul cap la cap, tabela arata acum 1-1







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Halep serveste foarte bine si ajunge rapid la 40-0. Game alb, fara nicio emotie pentru Simona. Ekaterina s-a deplasat greoi, iar Halep a profitat din plin







Fabio Souza este arbitrul din scaun al partidei de pe arena centrala







Ramane de vazut cum se va prezenta Simona din punct de vedere fizic, cunoscut fiind faptul ca la Toronto a fost nevoita sa abandoneze din cauza unei probleme la tendon







Cele doua jucatoare se afla la incalzire​





Turneul de la Cinncinati este ultimul pregătitor înainte de US Open, iar Simona Halep debutează în turul doi împotriva jucătoarei Ekaterina Alexandrova (Rusia, 43 WTA). Meciul va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Ekaterina Alexandrova şi Simona Halep nu au mai fost adversare în circuitul WTA.





Dacă va trece de rusoaică, Simona se va duela în optimi cu învingătoarea partidei dintre Madison Keys (favorită 16) și Daria Kasatkina.



Turneul de la Cincinnati (Premier 5) se dispută în perioada 12-18 august, pe hard. Are premii totale în valoare de $2,944,486, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar directorul competiției este Andre Silva. Ultima campioană este Kiki Bertens, cea care a trecut în finală de Simona Halep.



In momentul in care ii ies pasii, Simona este cea care dicteaza ritmul (0-15).