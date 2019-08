​LiveText Simona Halep vs Ekaterina Alexandrova 2-1

2:1 Alexandrova are o tactica clar: nu vrea sa prelungeasca punctele, loveste mingea rapid, din urcare, trimite puternic si ajunge sa conduca acum cu 30-0. Comite insa si o eroare nefortata (15-30). Simona tine bine mingea in joc, iar rusoaica este cea care greseste (30-30). Retur direct castigator al rusoaicei: este prima minge de break a disputei (30-40). Simona serveste foarte bine in careul de impar, a trimis spre exterior - egalitate. Dintr-o pozitie joasa, Halep rateaza un forehand, a incercat sa schimbe directia. Este salvata si a doua minge de break - Simona a jucat inteligent, a dejucat un slice incomod al adversarei. Halep ramane lucida, ia deciziile bune si isi castiga game-ul de serviciu. Nu a fost un game lejer, Halep a salvat doua mingi de break







1:1 Ekaterina serveste bine, iar apoi inchide punctul cu un rever in lungul liniei. Serviciul o ajuta pe rusoaica (o ajuta si inaltimea), 30-0. Un game in oglinda precum cel precedent (40-0). Se merge cu serviciul cap la cap, tabela arata acum 1-1







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Halep serveste foarte bine si ajunge rapid la 40-0. Game alb, fara nicio emotie pentru Simona. Ekaterina s-a deplasat greoi, iar Halep a profitat din plin







Fabio Souza este arbitrul din scaun al partidei de pe arena centrala







Ramane de vazut cum se va prezenta Simona din punct de vedere fizic, cunoscut fiind faptul ca la Toronto a fost nevoita sa abandoneze din cauza unei probleme la tendon







Cele doua jucatoare se afla la incalzire​





Turneul de la Cinncinati este ultimul pregătitor înainte de US Open, iar Simona Halep debutează în turul doi împotriva jucătoarei Ekaterina Alexandrova (Rusia, 43 WTA). Meciul va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.







Ekaterina Alexandrova şi Simona Halep nu au mai fost adversare în circuitul WTA.





Dacă va trece de rusoaică, Simona se va duela în optimi cu învingătoarea partidei dintre Madison Keys (favorită 16) și Daria Kasatkina.



Turneul de la Cincinnati (Premier 5) se dispută în perioada 12-18 august, pe hard. Are premii totale în valoare de $2,944,486, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar directorul competiției este Andre Silva. Ultima campioană este Kiki Bertens, cea care a trecut în finală de Simona Halep.