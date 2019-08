VIDEO Simona Halep, antrenament la Cincinnati alături de Darren Cahill

Ajunsă la Cincinnati după ce la Toronto a fost nevoită să abandoneze, Simona Halep a avut parte de un antrenament special pe tărâm american, fostul lider mondial pregătindu-se alături de Darren Cahill.





"Sunt foarte încrezătoare că voi juca. Nu cred că durerea pe care o am o să mă determine să renunţ la un turneu în totalitate. Mă simt destul de ok acum, am făcut tratament câteva zile. Astăzi o să încerc să joc, nu am jucat deloc de când am terminat jocul la Toronto. Sunt încrezătoare că o să pot să gestionez această durere", a precizat Simona Halep pentru Gabriel Morariu, corespondentul Digisport la Cincinnati.





De altfel, antrenorul australian i-a dat sfaturi Simonei pe toată durata turneului de la Wimbledon, competiție pe care Halep a câștigat-o în premieră după o finală cu Serena Williams.





Turneul de la Cincinnati (Premier 5) se dispută în perioada 12-18 august, pe hard. Are premii totale în valoare de $2,944,486, la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar directorul competiției este Andre Silva. Ultima campioană este Kiki Bertens, cea care a trecut în finală de Simona Halep. Primele patru favorite sunt Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova și Simona Halep.