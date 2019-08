WTA Toronto: Bianca Andreescu, campioană după ce Serena Williams s-a retras în primul set / Al doilea titlu din carieră

Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.





Serena a mai câștigat de trei ori Rogers Cup: 2001 (vs Jennifer Capriati), 2011 (vs Samantha Stosur) și 2013 (vs Sorana Cîrstea).





Bianca Andreescu poate deveni prima canadiancă învingătoare pe "teren propriu" la Rogers Cup după 50 de ani. În 1969, Faye Urban o învingea pe Vicki Berner (ambele erau canadience). Alte trei jucătoare au câștigat în țările lor în 2019: Madison Keys la Charleston, Anastasija Sevastova la Jurmala și Jessica Pegula la Washington. Bianca a câștigat unul (Indian Wells) din cele cinci turnee la care a participat în acest an și a mai pierdut o finală (Auckland). Andreescu a câștigat 37 de meciuri și a pierdut doar patru în 2019.





Serena este în căutarea primului titlul de la revenirea în circuit. Americanca a pierdut toate cele trei finale în care s-a calificat după ce a născut. Ultimul trofeu al Serenei datează din 2017, când aceasta se impunea la Australian Open. În 2019, Williams a câștigat 19 meciuri și a pierdut patru.





Serena va urca până pe locul 8 începând de luni, indiferent de rezultatul finalei de la Rogers Cup. Bianca Andreescu este a treia jucătoare care va intra pentru prima oară în Top 20 în acest an, după Marketa Vondrousova și Petra Martic. O victorie în ultimul act de la Toronto o aduce pe Bianca pe poziția a 14-a în clasamentul WTA (dacă pierde, va ocupa locul 19).

Finala de la Toronto (Rogers Cup) s-a terminat după doar 18 minute de joc, după ce Serena Williams a abandonat la scorul de 3-1 pentru adversară în primul set. Într-un moment emoționant în care Bianca Andreescu (noua campioană) a îmbrățișat-o pe americancă, aceasta i-a spus că simte dureri în zona superioară a spatelui.Serena Williams începe să plângă în pauză, Bianca vine și o îmbrățișează. În timpul conversației, americanca îi spune Biancăi că simte dureri în zona superioară a spatelui.Andreescu își confirmă break-ul și se distanțează (game câștigat la 30).Bianca ratează încă o minge de break, dar o fructifică pe a doua din game.Game bun făcut de Andreescu, care se impune la 30.Meciul a început cu Serena la lansare. Americanca salvează o minge de break și își face serviciul.Turul I: 4-6, 6-1, 6-4 vs Bianca Andreescu (Canada, 112 WTA)Turul II:5-7, 6-2, 7-5 vs Daria Kasatkina (Rusia, 40 WTA)Optimi: 6-1, (7)6-7, 6-4 vs Kiki Bertens (Olanda, 5 WTA)Sferturi: 6-0, 2-6, 6-4 vs Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA)Semifinale: 6-4, 7-6(5) vs Sofia Kenin (SUA, 29 WTA)Turul II: 6-3, 6-3 vs Elise Mertens (Belgia, 20 WTA)Optimi: 7-5, 6-4 vs Ekaterina Alexandrova (Rusia, 48 WTA)Sferturi: 6-3, 6-4 vs Naomi Osaka (Japonia, 2 WTA)Semifinale: 1-6, 6-3, 6-3 vs Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA)