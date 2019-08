WTA Cincinnati: Simona Halep, duel cu Alexandrova sau Suarez Navarro în turul al doilea

Simona Halep, locul 4 mondial, va juca direct în turul doi la Cincinnati, cu învingătoarea din meciul dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova şi spaniola Carla Suarez Navarro.

Halep şi Alexandrova, locul 48 mondial, nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.





În întâlnirile cu Suarez Navarro, locul 26 WTA, Halep conduce cu scorul de 7-5, potrivit News.ro.





Rămâne însă de văzut dacă Simona va putea evolua la Cincinnati, după ce aceasta a fost nevoită să abandoneze în timpul partidei din sferturile Rogers Cup din cauza unei accidentări la tendon. După 20 de minute, Halep era condusă cu 4-0 în primul set însă a reuşit să egaleze, dar a pierdut setul cu 4-6, după 46 de minute. Apoi, jucătoarea română a decis să se retragă, după ce a cerut intervenţia medicului, ea acuzând dureri la un tendon.

Duelurile principalelor favorite din turul al doilea:



Ashleigh Barty (1) vs Maria Sharapova/Alison Riske

Naomi Osaka (2) vs Aliaksandra Sasnovich/jucătoare venită din calificări

Karolina Pliskova (3) vs Lesia Tsurenko/Bianca Andreescu

Simona Halep (4) vs Ekaterina Alexandrova/Carla Suarez Navarro

Kiki Bertens (5) vs Venus Williams/jucătoare venită din calificări

Petra Kvitova (6) vs Maria Sakkari/Camila Giorgi





Halep a jucat de trei ori finala la Cincinatti şi a pierdut de fiecare dată.

"Am avut probleme la tendonul lui Ahile încă de la primul meci aici. Astăzi am simţit asta mai mult, de aceea am decis să abandonez","Western & Southern Open" are loc la Cincinnati, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,944,486 și se dispută în perioada 12-18 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep.