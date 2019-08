Simona Halep: "Am avut probleme la tendonul lui Ahile încă de la primul meci"

Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat după ce a abandonat confruntarea cu sportiva cehă Marie Bouzkova, numărul 91 mondial, că a avut probleme la tendonul lui Ahile încă de la primul meci de la turneul Rogers Cup.





“Am avut probleme la tendonul lui Ahile încă de la primul meci aici. Astăzi am simţit asta mai mult, de aceea am decis să abandonez”, a spus Halep.



Întrebată în legătură cu o eventuală contruntare cu Bianca Andreescu, dacă nu ar fi abandonat, fostul lider WTA a spus că aceasta ar fi avut loc în finală. “Mâine aş fi jucat cu Serena şi nu este uşor”, a adăugat ea.



Pe pagina sa de Facebook, Simona Halep le-a mulţumit fanilor pentru susţinere: “Îmi pare rău că nu am putut termina meciul în această seară, dar vreau să le mulţumesc incredibililor fani din Toronto pentru că au venit – v-am auzit! Vă mulţumesc pentru o săptămână fantastică, Rogers Cup”.



Simona Halep, locul 4 mondial, a abandonat meciul cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentări la tendon. După 20 de minute, Halep era condusă cu 4-0 în primul set însă a reuşit să egaleze, dar a pierdut setul cu 4-6, după 46 de minute. Apoi, jucătoarea română a decis să se retragă, după ce a cerut intervenţia medicului, ea acuzând dureri la un tendon.





Ce a spus jucătoarea din Cehia







"Normal că sunt dezamagită că Simona a fost nevoită să se retraga. M-am simțit foarte bine jucand împotriva ei, chiar dacă a fost doar pentru un singur set. A fost o experiență minunată.





"Am avut schimburi de mingi intense, lungi, așa că poate a vrut să se protejeze, cred că i-a fost teamă să nu o doară și mai mult" - Marie Bouzkova.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 60.455 de dolari şi 190 de puncte.

Halep era deţinătoarea trofeului, informează News.ro.

S-au disputat în sferturi:

Sofia Kenin - Elina Svitolina 7-6(2), 6-4

Bianca Andreescu - Karolina Pliskova 6-0, 2-6, 6-4

Serena Williams - Naomi Osaka 6-3, 6-4

Marie Bouzkova - Simona Halep 6-4 (abandon Halep)



Semifinale:

Sofia Kenin - Bianca Andreescu

Serena Williams - Marie Bouzkova. Sofia Kenin - Bianca AndreescuSerena Williams - Marie Bouzkova.