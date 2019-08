WTA Toronto: Bianca Andreescu, în semifinale - Victorie în trei seturi cu Karolina Pliskova

Jucătoarea canadiană Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a eliminat-o, vineri, pe ocupanta locului 3 în clasamentul WTA, sportiva cehă Karolina Pliskova, în sferturile de finală al turneului Rogers Cup, de la Toronto, scrie News.ro.

Incredible!@Bandreescu_ beats third seed Pliskova 6-0, 2-6, 6-4 to reach the semifinals of the @rogerscup !#RC19 pic.twitter.com/jEygfGjmX1