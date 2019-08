​LiveText Simona Halep vs Svetlana Kuznetsova 5-2

5:2 Atunci când face pasul spre fileu, Svetlana este foarte periculoasă. Are o încheietură fină, simte bine jocul de lângă plasă. E bine că Simona nu îi dă foarte multe asemenea oportunități. Au trecut însă anii și peste rusoaică, are instinctele, dar fizicul nu mai este precum era la 25 de ani...Kuznetsova are multă experiență, iar acest lucru se vede atunci când caută unghiuri scurte și pe și găsește cu o mare naturalețe.







4:2 Pe un punct pe care l-a dominat, Simona ratează cu backhand-ul, iar apoi comentează spre propria-i lojă. Sveta servește inspirat, face diferența de la lansare, game-ul este unul de control pentru rusoaică (4-2).







4:1 Deși conduce punctele, Simona comite și erori neforțate, din poziții aparent ușoare. Cu toate că este obligată să lovească aproape numai din alergare, rusoaica are răspunsuri bune, dar tot pierde raliurile lungi. Se face 4-1, Halep își menține avantajul break-ului.







3:1 Simona adună tot, precum o furnicuță. Vântul este puternic, mingea este purtată suficient cât să le incomodeze uneori pe cele două jucătoare. Halep variază perfect cu un slice, lovitură pe care nu o vedeam până acum ceva timp...Rusoaica a meritat acest game: a lovit căutând liniile, și-a asumat riscuri, a avut de câștigat până la urmă.







3:0 Simona comite două duble greșeli, dar cu toate acestea ajunge să aibă minge de 3-0. Prima nu este fructificată, dar până la urmă Halep se impune după ce trimite formidabil cu un rever în lungul liniei. Este 3-0.







2:0 Momente de nervozitate arătate de rusoaică încă din debutul partidei. În același timp, Svetlana are puterea să aplaude o lovitură splendidă a Simonei. Halep joacă lung, aspru, defensiva adversarei este pusă la încercare. Dreapta rusoaicei este una foarte bună, Sveta salvează două mingi de break. Game-ul este unul lung, cu multe erori de ambele părți. A cincea minge de break a fost fructificată de Simona: 2-0. Se joacă deja de peste 12 minute...(s-au încheiat doar două game-uri)





1:0 Meciul a început cu Simona la serviciu și cu un rever în lungul liniei direct câștigător. Tactica e clară: Halep vrea să o deplaseze cât mai mult pe veterana din Rusia - un rol important îl joacă și vântul (suflă puternic astăzi la Toronto). Game totuși lejer pentru jucătoarea noastră, ea conduce acum cu 1-0







Cele două jucătoare se află la încălzire ​





După un meci maraton la debut, Simona Halep o înfruntă în optimile turneului de la Toronto pe Svetlana Kuznetsova, una dintre veteranele circuitului WTA (34 de ani). Meciurile cu rusoaica au fost aproape de fiecare dată unele echilibrate. Halep vs Kuznetsova va fi în direct pe Digisport 2 și LiveScore pe HotNews.ro.







Halep şi Kuznetsova s-au mai întânit de şapte ori, românca impunându-se de patru ori. Cea mai recentă întâlnire este din 2016, de la Montreal, când Halep s-a impus în sferturi, scor 3-6, 6-1, 6-1.







Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).