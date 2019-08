​LiveScore Simona Halep vs Svetlana Kuznetsova 0-0

Cele două jucătoare se află la încălzire ​





După un meci maraton la debut, Simona Halep o înfruntă în optimile turneului de la Toronto pe Svetlana Kuznetsova, una dintre veteranele circuitului WTA (34 de ani). Meciurile cu rusoaica au fost aproape de fiecare dată unele echilibrate. Halep vs Kuznetsova va fi în direct pe Digisport 2 și LiveScore pe HotNews.ro.







Halep şi Kuznetsova s-au mai întânit de şapte ori, românca impunându-se de patru ori. Cea mai recentă întâlnire este din 2016, de la Montreal, când Halep s-a impus în sferturi, scor 3-6, 6-1, 6-1.







Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).