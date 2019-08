​WTA Toronto: Bianca Andreescu, victorie muncită cu Daria Kasatkina (Rezultatele zilei)

Posibilul traseu al Simonei Halep la Rogers Cup:





Optimi - Svetlana Kuznetsova

Sferturi - Marie Bouzkova/Jelena Ostapenko/Anastasia Pavlyuchenkova

Semifinale - Naomi Osaka/Serena Williams/Caroline Wozniacki

Finală - Karolina Pliskova/Kiki Bertens/Elina Svitolina





Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).